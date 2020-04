Nonostante il Coronavirus va tutti i giorni all’ospizio a trovare la moglie malata di Alzheimer per parlare con lei da una finestra: il video.

Come in ogni momento di difficoltà, proprio lì tra le nubi, si insinuano anche ai tempi del Coronavirus momenti di luce, momenti in cui il bene prevale e l’umanità può mostrare il meglio di sé.

Ci sono i nuovi eroi noti come medici e infermieri, le persone più generose che lasciano buste con la spesa sulle panchine delle città per chi ne avrà bisogno, i volontari che vanno al supermercato al posto di chi non può uscire.

E poi ci sono le storie, quelle belle, quelle che regalano sorrisi e occhi inumiditi dalle lacrime quando giungono alle nostre orecchie.

Oggi è proprio una di queste storie che vogliamo condividere con voi.

L’amore al tempo del Coronavirus: alla finestra di un ospizio per lei

Ogni giorno Bob Barber, ex capo dei vigili del fuoco di Albany (nello stato di New York), va a trovare la moglie Lauren.

Per farlo si reca in un centro per anziani. Loren infatti vive lì da tempo. Circa un anno fa l’Alzheimer ha reso necessario trovare un posto in cui la signora potesse essere seguita ma ora, causa Coronavirus, quel posto è divenuto una prigione.

La malattia però non ha potuto cambiare le abitudini di Bob che così, ogni giorno, continua ad andare a trovare la moglie. Lui del resto è l’unica persona che Loren ancora riconosce e così, giorno dopo giorno, va a trovare la donna amata, sebbene con tutte le limitazioni legate al diffondersi del Coronavirus. Prima infatti Bob poteva cenare con Loren, rimboccarle le coperte una volta a letto, ora può parlarle solo da una finestra socchiusa.

A filmare la scena, che ha fatto poi il giro del web, è stata la figlia della coppia e la nipote, Alicia Barber, ha poi pubblicato su TikTok il video, che finora ha totalizzato oltre 5,3 milioni di visualizzazioni.

Le immagini mostrano Bob accovacciato sotto una finestra della casa di cura in cui Loren vive: le parla con calma, affetto, cerca di spiegarle che c’è un nuovo virus e che devono stare a distanza di sicurezza per evitare il contagio. Loren capisce ma fatica ad accettare la situazione: risponde singhiozzando e ribadisce che lei ha bisogno di vedere Bob.

E come potrebbe essere diversamente? Bob e Loren hanno condiviso un’intera vita.

Bob, 85 anni, ha lavorato prima come meccanico e poi come vigile del fuoco fino al 1996, quando è andato in pensione. Lauren, 80 anni, ha invece lavorato prima in un giornale chiamato Knickerbocker News e poi nel dipartimento statale dell’educazione, per andare a sua volta in pensione nel 2001.

Il loro matrimonio è stato celebrato nel 1958.

Una vita piena dunque quella di questa coppia e ora c’è un nuovo ostacolo da affrontare, sempre uniti, anche se con una finestra che li separa.

Storie d’amore ai tempi del Coronavirus, di quelle belle e che ci fanno intravedere la luce tra le tenebre.