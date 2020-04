7 Cose che dimostrano che ridere può essere estremamente utile

Da oggi ridi tutte le volte che vuoi anzi trova occasioni per farlo spesso, ridere fa bene e ci sono ameno 7 buoni motivi per farlo.

I bambini iniziano a ridere da quando sono piccolissimi, a circa 5 mesi! Le risate possono essere un segno di felicità a anche l’espressione di una paura incontrollata. La risata è un’espressione delle nostre emozioni e viene creata nella nostra mente in modo del tutto spontaneo, non si può controllare una risata che scoppia immprovvisamente. Un’altra particolarità è che la risata può essere autentica o artificiale. Hai notato quante cose nasconde una risata? e pensa che nasconde anche tantissimi benefici. Ecco 7 buoni motivi per ridere sempre.

Gli enormi benefici delle risate

“Sorridi alla vita e la vita ti sorriderà” recita un noto proverbio e non a caso. Le risate sono presenti nella nostra vita ogni giorno e hanno enormi benefici. Ridi tutte le volte che vuoi e la cosa più bella è che il sorriso è gratis! È tempo di conoscere i vantaggi che si celano dietro una risata e convincerti a farti sorridere ancora di più!

Ecco 7 buoni motivi per ridere:

1. Ridere mette di buon umore

Master Trainer di Yoga della Risata e Ambasciatrice di Yoga della Risata nel mondo ci ricorda che 1 minuto di risate forzate equivalgono a 45 minuti di rilassamento che sperimenterai dopo aver smesso di ridere e questo è stato scientificamente provato.

Non solo le risate ma anche il sorriso, possono deterinare il rilascio di “ormoni della felicità” le endorfine nei nostri corpi. Inoltre, le risate bloccano l ‘“ormone dello stress”, il cortisolo che è dannoso per il cervello e i muscoli.

Quindi generalmente ti senti più felice, rilassato e puoi alleviare la tensione avvertita durante il giorno. Se vuoi combattere lo stress e le situazioni nervose, non ti resta che ridere!

2. Ridere migliora la circolazione

Lo sapevi che quando ridi il tuo sangue scorre del 20% più velocemente del solito? Per questo motivo, la pressione sanguigna è più bassa e il cuore funziona in modo più efficiente. Il Dr. Michael Miller dell’Università del Maryland afferma che un’adeguata quantità giornaliera di risate può influenzare positivamente il cuore e i vasi sanguigni in modo simile a un allenamento. Inoltre, gli scienziati giapponesi affermano che le risate riducono efficacemente lo zucchero nel sangue sia per le persone sane che per quelle che soffrono di diabete e aumenterebbero il livello del colesterolo buono.

3. Ridere ti rende immune



Le risate aumenterebbero il numero di linfociti T che combattono i virus che entrano nei nostri corpi e aumenterebbero anche altri anticorpi che proteggono le nostre vie aeree superiori dai germi. Inoltre le risate rilasciano le endorfine, gli “ormoni della felicità” , anch’esse hanno proprietà antinfiammatorie. Anche l’adrenalina e il cortisolo che indeboliscono il sistema immunitario, vengono bloccati quando si ride. In generale, le persone felici si ammalano meno spesso, rispetto ai loro amici più cupi.

4. Ridere ti fa dimagrire

Le risate sono probabilmente il modo più semplice e piacevole di prendersi cura dei muscoli. Quando sorridi, alleni i muscoli del viso, dello stomaco, del diaframma e delle spalle, inoltre bruci molte calorie! 1 minuto di risate ti fa bruciare ben 12 calorie! Non è una dieta perfetta? E non è tutto. Probabilmente non sai che le risate agiscono come un antidolorifico, riducendo al minimo la tensione dei muscoli. Quando improvvisamente hai un crampo doloroso, invece di piangere e ricorrere alle pillole prova a ridere. Anche per risollevare gli arti intorpiditi, offri loro la “terapia della risata”.

5. Ridere ti contagia di energia positiva

Sapevi che il tuo sorriso può significare molto per le altre persone? Quando vediamo volti sorridenti, tendiamo a restituire loro il sorriso e anche quando non lo facciamo ci sentiamo meglio. Se i tuoi amici sono persone felici, allegre e spiritose, ti ritroverai meglio con loro e ti dimenticherai dei tuoi problemi in loro compagnia. Al contrario stare con qualcuno che si lamenta di tutto haun effetto devastate sul tuo cervello. I ricercatori affermano che il sorriso è uno dei criteri più importanti quando si tratta di giudicare le persone. Quando sorridi sembri più attraente, fiducioso e amichevole, quindi hai anche maggiori possibilità di ottenere un lavoro o una promozione al lavoro!

6. Ridere ti riossigena

Quando sorridi respiri più ossigeno rispetto a quando sei triste o serio.Questo ossigeno si diffonde nel sangue e raggiunge tutti tessuti del tuo corpo. Inoltre, quando ai tuoi polmoni viene fornito più ossigeno, il tuo cervello viene sufficientemente ventilato e, di conseguenza, assorbe meglio qualsiasi informazione e conoscenza e ricordi queste informazioni per un tempo più lungo.

7. Ridere aumenta il tuo fascino



Mentre ridi gli angoli della bocca si sollevano rendendo il viso più giovane e allegro. Inoltre ridere migliora la microcircolazione che investe anche il cuoio capelluto. Questo fornito di sangue, dona un aspetto migliorato ai capelli rendendoli più forti e più sani. Quando sorridiamo nascondiamo alcuni difetti del nostro aspetto e siamo generalmente considerati più attraenti. Aumenta anche le tue possibilità di trovare un partner: molti uomini hanno affermato di apprezzare maggiormente le donne che ridono delle loro battute.

Oltre ai benefici del sorriso sulla salute ti sveliamo due fatti interessanti sulle risate…

Sai già che il sorriso è contagioso come uno sbadiglio. Quando vedi persone felici che ridono ad alta voce, i muscoli del tuo viso saranno involontariamente indotti a sorridere. Sei di cattivo umore e non hai voglia di ridere? Puoi ingannare il tuo corpo! Se ti sforzi di sorridere godi lostesso dei suoi benefici e migliori il tuo umore. Le endorfine si occuperanno di tutti i tuoi problemi.

Un altro fatto interessante è che le donne tendono a ridere più spesso dell’uomo, ad eccezione di quando sono al lavoro. È stato anche condotto un sondaggio sul sorriso che mostrava che ridiamo al lavoro più raramente che a casa, ma il 30% degli intervistati ha sorriso da 5 a 20 volte durante un giorno lavorativo e il 28% ha sorriso più di 20 volte dopo il lavoro. Ad ogni modo c’è sempre un buon momento per farlo.