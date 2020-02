Claudia Dionigi, in occasione del suo anniversario con Lorenzo Riccardi, ha deciso di dedicargli un dolce pensiero attraverso un post su Instagram

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi oggi festeggiano un anno d’amore. I due che si sono conosciuti a Uomini e Donne, programma che ha permesso loro di desiderarsi prima e innamorarsi a vicenda poi, ad oggi convivono e vivono sereni la loro storia d’amore. Non stato facile per Claudia, fare breccia nel cuore di Lorenzo, dal momento che anche con altre corteggiatrici, il tronista aveva già intrapreso percorsi significativi.

Troppi sono stati anche i bocconi amari che la “Lady Cobra”, come la chiamano affettuosamente i fan, ha dovuto mandare giù durante il suo percorso nel programma. Di una cosa entrambi sembrano essere certi, le scelte che hanno fatto a Uomini e Donne, sono servite loro a creare un legame indissolubile che li ha portati, ad un anno dopo, a sentirsi ancora più uniti e forti.

Numerose sono stati tra l’altro i gesti d’amore che in questo periodo trascorso insieme i due si sono dedicati a vicenda, uno tra tutti, una prova d’amore sulla pelle e cioè un tatuaggio.

Claudia Dionigi, in occasione del suo anniversario con Lorenzo Riccardi, gli ha dedicato un post su Instagram riservandogli parole intense ed emozionanti.

Claudia Dionigi e Lorenzo festeggiano un anno d’amore: la dedica

“Sei la realtà più bella”, questa è stata la frase che Claudia Dionigi in occasione del suo primo anniversario con Lorenzo Riccardi, ha deciso di dedicare al suo fidanzato. E’ trascorso un anno infatti, da quando Lorenzo, convinto dei suoi sentimenti, in una villa allestita a festa per il lieto evento, ha deciso di scegliere Claudia, concludendo alla grande il suo percorso a Uomini e Donne.

L’ex corteggiatrice, che si definisce più timida rispetto a Lorenzo e che per sua stessa ammissione fa fatica ad esternare i suoi sentimenti, in quest’occasione ha deciso di mettere da parte l’imbarazzo e di dedicare al suo fidanzato delle parole dolcissime, intrise di gratitudine per un sentimento, che forse non aveva mai provato fino a quel momento.

Di sicuro Lorenzo Riccardi avrà apprezzato l’intensità del pensiero rivoltogli da Claudia Dionigi e gli avrà attribuito un valore ancora più intenso, dal momento che la sua fidanzata non è solita lasciarsi andare a smancerie pubbliche.

Gina D’Antonio