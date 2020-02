Significato dei tatuaggi | Cosa vogliono dire i tattoo più diffusi?

Il significato dei tatuaggi più comuni sembra ormai palese, ma prima di scegliere se tuatuarci un lupo o una rosa dovremmo essere certi di conoscere tutte le sfumature di senso che questi simboli nascondono.

Un tatuaggio è una scelta molto personale e, in fin dei conti, ogni persona attribuisce al proprio tattoo dei significati assolutamente unici.

Nel corso della storia, però, ogni tatuaggio ha assorbito vari significati simbolici e, a prescindere dal senso personale che desideriamo attribuirgli, possiederà comunque un significato universale di cui si farebbe bene a tenere in considerazione.

Si potrebbe quasi arrivare ad affermare che i tatuaggi sono una sorta di libro illustrato scritto sulla pelle e che tutto l’inchiostro che portiamo sul corpo racconta di noi a tutti coloro che osservano i nostri tattoo. Per questo motivo è importante essere sempre molto consapevoli di quello che simboleggiano i disegni che decidiamo di imprimere in modo (quasi) indelebile sul nostro corpo: ecco una breve guida dei significati dei tatuaggi più diffusi.

Il significato dei tatuaggi: una storia antica e multiculturale

Ogni civiltà del mondo possiede una propria tradizione simbolica per quanto riguarda i tatuaggi. Queste tradizioni, molto differenti e molto lontane tra loro, nel corso del tempo, e soprattutto grazia alla globalizzazione, hanno finito con il fondersi.

Questo significa che oggi non è affatto difficile trovare un bianco con un tatuaggio maori oppure una ragazza cinese con tatuaggi in pieno stile old school, così diffuso tra i marinai europei e americani di un tempo.

A causa di queste continue e inarrestabili contaminazioni il significato dei tatuaggi è andato vagamente modificandosi nel tempo ma è rimasto sostanzialmente invariato.

Significato Tatuaggio Ancora

L’ancora rappresenta la solidità delle radici e la consapevolezza della propria storia passata, dei legami familiari e di tutto quello che rappresenta per noi un punto fermo nel mare della vita.

Soggetto amatissimo dalla Old School, è legato a filo doppio alla storia e alla vita dei marinai, che la rappresentavano spesso con una cima (cioè una corda) inserita nell’occhiello superiore: anche quello della corda è un forte simbolo di legame.

Tatuata sulle donne, l’ancora viene spesso ingentilita da fiori e foglie, che hanno in comune con l’ancora il concetto di radice.

In ambito religioso l’ancora rappresenta una salda speranza: così come i marinai nutrivano la speranza di approdare finalmente in un porto sicuro alla fine di una lunga traversata, così i devoti sperano un giorno di meritare il Paradiso.

Significato tatuaggio Sole

Il Sole è uno dei simboli più positivi che si possa decidere di portare sulla propria pelle.

Nell’antichità era legato a potenti divinità come Ra e Apollo (rispettivamente appartenenti al pantheon egizio e romano) quindi considerato sacro.

Un tempo si credeva che il sole “morisse” al tramonto e “rinascesse” a nuova vita ogni giorno. In questo senso il Sole può rappresentare anche la capacità di risorgere sempre superando le difficoltà della vita.

Legato al principio maschile che “feconda” la terra, permettendo ai semi in essa piantati di produrre germogli e piante, il sole rappresenta anche la potenza generatrice della vita.

A livello energetico il Sole rappresenta una fonte inesauribile: come simbolo indica la capacità di diffondere energia positiva in coloro che ci circondano e nell’ambiente circostante.

Significato Tatuaggio Luna

Complementare all’idea maschile del sole, la Luna rappresenta ciò che è femminile, dal momento che il ciclo mestruale delle donne è di 28 giorni esattamente come quello lunare.

La Luna rappresenta anche la capacità di mutare a seconda delle circostanze, adattandosi alle varie condizioni e fasi della vita.

Molto spesso la luna non viene rappresentata soltanto nella sua forma più classica, cioè il quarto di luna crescente, ma nella totalità delle sue fasi, a cui sono associati anche poteri magici.

Significato Tatuaggio Rosa

I fiori in generale sono soggetti molto amati dalle donne che scelgono di tatuarsi e hanno diversi significati. La rosa, e in particolare la rosa rossa, è un simbolo universale di amore passionale o sentimentale.

Spesso viene associato al nome o alle iniziali della persona amata.

Fin dall’epoca greca e romana questo fiore era associato alla bellezza e alla primavera, cioè alla natura in tutto il suo splendore.

La rosa bianca rappresenta la purezza del cuore e del corpo. A livello religioso la rosa bianca è uno dei simboli più diffusi per indicare Maria, madre di Cristo.

Significato Tatuaggio Lupo

Il lupo è un soggetto molto diffuso, che si presta a moltissime interpretazioni grafiche.

A livello simbolico ha un significato ambivalente, dal momento che può rappresentare sia il coraggio, la fedeltà e la libertà, sia la ferocia, l’astuzia e la forza.

Nella cultura occidentale il Lupo è sempre stato associato a forze misteriose, malvagie e maligne, mentre nella cultura dei nativi americani, il Lupo era un animale di grande saggezza, dispensatore di importanti insegnamenti, simbolo di saggi.

