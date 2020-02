Wada Nara | Stoccata del papà prima del GF Vip: “Pensa solo ai soldi” – VIDEO

Wanda Nara a poche ore dalla diretta del Grande Fratello Vip ha ricevuto una stoccata da suo padre

Wanda Nara, poco prima di prendere parte ad una nuova diretta con il GF Vip di Alfonso Signorini, è stata duramente attaccata da suo padre. Che cosa ha detto l’uomo?

Intervistato da Caras, l’uomo ha definito sua figlia come una donna persa nella sua fama e nei soldi.

Wanda Nara e suo padre non si parlano da mesi, in quanto l’uomo si sarebbe schierato a favore del suo ex marito Maxi Lopez. L’opinionista di Alfonso Signorini sembrerebbe aver riposto alla provocazione di suo padre attraverso una frecciatina su Instagram.