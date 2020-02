Gossip | Wanda Nara, ottimi ascolti per il GFVip: “Di nuovo primi”

Wanda Nara festeggia su Instagram un’altra giornata positiva di ascolti dopo la puntata del GFVip, che ha registrato numeri importanti nonostante la vicinanza del Festival di Sanremo.

Esulta Wanda Nara e stavolta i gol del marito non c’entrano. La showgirl festeggia con i followers di Instagram i floridi ascolti che anche questa settimana – in concomitanza con Sanremo – ha registrato il GFVip. Il reality, malgrado le critiche, continua a piacere coinvolgendo il pubblico anche attraverso la figura di Wanda Nara. L’argentina è sempre al centro di simpatici siparietti con Pupo ed Alfonso Signorini.

Non rinuncia neppure a parlare di sé, ormai la signora Icardi è un vero e proprio volto della tivù di casa nostra oltre che una celebrità sul Web, dove i followers non smettono di renderle omaggio. Wanda piace, diverte, ammalia e distrae con il suo carattere solare e le sue forme da capogiro che non esita a mostrare su Instagram con l’intento di coinvolgere ulteriormente gli affezionati. Il marito calciatore è tutt’altro che geloso, poiché consapevole della natura spontanea e narcisista della moglie con cui vive una splendida relazione dal 2014.

Wanda Nara, showgirl in grado di ammaliare il pubblico: aumentano i consensi dopo il GFVip

La famiglia si è allargata da un pezzo, aumentano anche gli spettatori della showgirl che, a quanto pare, la seguono indipendentemente dalla trasmissione. Lady Icardi, infatti, secondo le statistiche, è in grado di spostare gli ascolti in base ai programmi a cui partecipa. Prima TikiTaka, ora il GFVip, tutti esempi di come l’argentina possa tenere incollati davanti al televisore un numero sempre più corposo di spettatori.

Allora non esitano a chiamarla: lei si diverte troppo e vorrebbe non smettere mai, al punto – se necessario – da fare la spola tra Roma e Parigi nell’arco di una settimana per conciliare gli impegni lavorativi con i rendez-vous amorosi. Icardi incanta all’ombra del Parco dei Principi, Wanda sorprende al cospetto di Cinecittà: il jet-set è sempre più cosmopolita e le risorse (mediatiche) sono sempre maggiori.

“Ieri di nuovo primi!! Grazie per seguirci sempre, grazie per tanti commenti belli anche io mi diverto troppo”, sottolinea la bella argentina sul suo profilo Instagram, Wanda Nara sta vivendo una nuova fase dal punto di vista umano e professionale. Dal reality alla realtà, dove tutto passa anche quando si spegne la luce rossa.

