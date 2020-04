Karina Cascella ha confidato, durante un’intervista rilasciata a Il Giornale, perché anni fa scelse di dire addio al ruolo di opinionista al Trono Classico di Uomini e Donne.

Karina Cascella è stata una delle storiche opinioniste del Trono Classico di Uomini e Donne.

Nonostante non faccia più parte del dating show di Maria De Filippi da diversi anni, per poi occupare il salotto televisivo di Barbara d’Urso, il pubblico del piccolo schermo continua a chiedersi come mai Karina non faccia più parte del programma e semmai ci ritornerà in futuro.

L’opinionista ha chiarito che semmai dovessero richiamarla, lei sarebbe pronta a tornare ma per la prima volta ha svelato i motivi dei suoi due addii. Perché sì, la Cascella ha abbandonato il programma per ben due volte.

Karina Cascella ha spiegato perché ha lasciato Uomini e Donne. La prima volta, l’opinionista ha abbandonato il programma con il consenso di Maria, per prendere parte al reality show La Talpa. Per poi tornare ad esperienza finita.

Il secondo addio, invece, ha dovuto al fatto che sia lei, che recentemente ha bocciato Gemma Galgani nel ruolo di opinionista , sia il suo compagno dell’epoca viaggiavano molto per lavoro e uno dei due doveva rinunciare al proprio percorso in favore della piccola Ginevra e Karina ha scelto di svolgere il ruolo di mamma a tempo pieno.

Uomini e Donne | Karina Cascella ammette: “Sogno un programma in prima serata”

Karina Cascella non rimpiange la scelta fatta, ma sarebbe pronta a ritornare al Trono Classico di Uomini e Donne. Pronta a dire la sua sui nuovi protagonisti del dating show di Maria De Filippi.

L’opinionista però non sogna soltanto di ritornare negli studi Elios di Roma, ma pensa in grande: vorrebbe un programma in prima serata.

Karina dopo Uomini e Donne, tra l’altro di recente l’opinionista Lorenzo Riccardi ha insultato una fan creando non poche polemiche sul web, sogna di approdare in prima serata nel ruolo di opinionista.

In molti, infatti, sognavano di poterla vedere al posto di Wanda Nara come opinionista del Grande Fratello Vip, ma gli autori del programma hanno preferito puntare sulla moglie di Icardi, creando un certo malcontento tra il pubblico da casa.

Ma quale sarebbe il programma in cui le piacerebbe approdare? Karina Cascella vorrebbe lavorare a Le Iene, uno dei programmi più irriverenti del piccolo schermo.

“Se devo sognare, devo farlo in grande” ha spiegato l’opinionista di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, che spera di poter fare il grande salto in tv.

Karina Cascella dopo Uomini e Donne, che tornerà in tv il 20 aprile, sogna di arrivare in prima serata. Anche se con Live Non è la d’Urso ci era andata molto vicino, anche se compariva soltanto durante l’ultima parte del programma.