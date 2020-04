10 modi per aumentare i livelli di dopamina nel cervello

Scopri 10 modi per aumentare i livelli di dopamina in modo da allontanare tristezza, stress o depressione.

La vita è fatta di alti e bassi e, a seconda della personalità e del temperamento di ciascuno, alcune persone hanno maggiori probabilità di provare emozioni negative. Se in questo periodo ti senti ansioso, debole, triste o depresso, il tuo cervello probabilmente non produce abbastanza dopamina. Ecco 10 semplici modi per ritrovare il buonumore e ripartire carico.

Dopamina, un aiuto per sentirci bene ogni giorno

La dopamina ci fa sentire motivati, desiderati e soddisfatti. Secondo la rivista Healthline, esisterebbero alcuni semplici modi per aumentare i livelli di dopamina nel cervello e sentirsi bene ogni giorno. Eccone 10:

1. Fai esercizio fisico

Sappiamo che fare un’attività fisica regolare ha molti benefici per la salute, ma sapevi che anche la tua mente può trarne beneficio? Secondo questo studio, dopo soli 10 minuti di esercizio fisico, i partecipanti si sarebbero sentiti meno stanchi e di umore migliore. Sembra che lo sport sia uno degli elementi chiave per aumentare il tuo livello di dopamina! Questo altro studio indica che la pratica dello yoga porta ad un aumento sia della dopamina che della serotonina, con conseguente notevole piacere e benessere.

2. Ascolta la musica

La musica è un ottimo modo per stimolare la dopamina nel cervello. Secondo questo studio, quando le persone ascoltano la musica che tocca le loro emozioni, il cervello rilascia dopamina e stimola il sistema di ricompensa. Una sensazione piacevole nasce da questa esperienza sensoriale.

3. Medita

La meditazione aiuta ad alleviare lo stress focalizzando la tua mente sul momento presente. Lasciandosi andare, vivendo un momento calmo e spensierato, le persone provano gratitudine e il sistema di ricompensa nel cervello viene stimolato. Questo studio scientifico mostra che durante la meditazione, il livello di dopamina può aumentare fino al 65%! Inoltre, coloro che meditano sono meno ansiosi e più produttivi su base giornaliera.

4.Prendi il sole

Il grigiore e le basse temperature spesso portano a sentimenti di malinconia e motivazione ridotta. Questa ricerca mostra che le persone si espongono al sole hanno maggiori probabilità di stimolare la dopamina nel cervello.

5. Dormi abbastanza

Lo ripetiamo spesso, dormire è molto importante per aumentare il tuo benessere su base giornaliera. Questo studio scientifico rivela che la mancanza di sonno porta a una riduzione della dopamina. Quest’ultima porta a sua volta a una riduzione della vigilanza, del coordinamento e della produttività. È quindi essenziale dormire a sufficienza per ottimizzare le funzioni cognitive. Giuste ore di sonno | scopriamo quanto bisogna dormire per stare bene

6. Assumi meno zucchero

Simile a una dipendenza, lo zucchero raffinato provoca un aumento della dopamina e un piacere immediato quando ingerito seguito da una caduta improvvisa. Il consumo di zucchero raffinato deregola la dopamina nel cervello e può portare a una dipendenza molto dannosa per la salute fisica e mentale.Lo zucchero fa male? Cinque dolcificanti alternativi

7. Assumi più vitamine e minerali

Per avere energia, essere produttivi e di buon umore, è essenziale fornire al corpo vitamine e minerali. Diversi studi suggeriscono che una carenza di magnesio, ferro, vitamina B e vitamina D può ostacolare un buon livello di dopamina nel cervello. È quindi importante consumare cibi sani come frutta e verdura di origine biologica per ottimizzare la qualità della vita.

8. Mangia più proteine

Le proteine ​​contengono aminoacidi essenziali per il benessere psicologico. Uno di questi aminoacidi è la tirosina ed è essenziale per stimolare la dopamina. Questo studio dimostra che la tirosina può promuovere il pensiero e la creatività. Le proteine ​​quindi aiutano a migliorare i processi cognitivi.

9.Evita cibi grassi

Quando mangi cibi ricchi di grassi, influisci sui recettori dopaminergici. In effetti, questo studio scientifico indica che il consumo di grassi può disturbare il sistema nervoso e portare a cattivo umore e mancanza di energia.

10. Assumi i probiotici

Alcuni sostengono che l’intestino sia il secondo cervello e hanno ragione! La flora intestinale contiene diverse cellule nervose che producono messaggi chimici come la dopamina. Numerosi studi lo confermano indicando che il consumo di probiotici regola il microbiota intestinale e quindi aiuta a combattere lo stress e la depressione.