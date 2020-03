Coronavirus, ecco qualche suggerimento pratico per essere felici in casa

La casa è diventato il nostro unico habitat in questo periodo di quarantena forzata. Vediamo quali accorgimenti adottare per non incappare nella noia ed essere sempre felici…

Ormai la nostra casa, si sa, è diventata il nostro habitat 24 ore su 24. Usciamo solo per andare a fare la spesa, per andare dal medico o per esigenze lavorative ma la maggior parte del nostro tempo lo passiamo all’interno delle mura domestiche, così come disposto dal Governo per far fronte alla pandemia del Covid-19. Normalmente stare un po’ dentro casa ci piace pure, abituati come siamo ad una vita frenetica sempre di corsa. Ma adesso che vi siamo rintanati tutto il giorno può risultare pesante. E noia, stress, nervosismo sono in agguato. Ma non temete, si può essere felici in casa anche in questo periodo di quarantena. Basta usare qualche piccolo accorgimento. Vediamo quale…

Consigli pratici per essere felici in casa

La prima parola d’ordine è ordine: una casa ordinata è in grado di restituirci subito un senso di leggerezza, benessere e positività, scacciando via quel senso di malumore. Bando quindi alla pigrizia: una buona abitudine, al mattino, è quella di pulire e mettere apposto. Non è particolarmente invitante ma ci tiene impegnati per un po’ e ci fa sentire meglio l’odore di pulito. Vi avevamo parlato della candeggina per esempio. Mettere a posti vuol dire anche fare piazza pulita di quello che non ci serve, tenendo solo le cose che ci piacciono e ci rendono felici. Purtroppo nel tram tram della vita quotidiana siamo abituati ad accumulare tanta roba inutile senza neanche accorgercene. Questa è una occasione perfetta per ripensare i nostri spazi, dando vita ad una piccola rivoluzione domestica. Un’altra parola chiave è: colore. Se la nostra casa è grigia, buia, magari può indurci alla tristezza. Ravviviamo gli ambienti, usando le tonalità che ci piacciono non solo sulle pareti ma giocando anche con gli accessori, dalle tende, al rivestimento dei divani, alla biancheria da letto. Questo potrebbe essere il momento giusto anche per prenderci del tempo per noi e coccolarci, magari facendo colazione a letto con calma insieme al nostro partner. Una abitudine che nella vita normale è invece un vero e proprio lusso. Approfittiamone!

Poi non sottovalutiamo il potere calmante e rilassante delle candele. Alcune essenze, come la lavanda o la rosa, sono un vero toccasana, soprattutto se accese nei momenti in cui ne abbiamo più bisogno, ad esempio mentre facciamo un bel bagno caldo. La luce soffusa della fiamma e l’essenza che viene sprigionata nell’aria ci aiutano a liberarci dalle tensioni e dalle energie negative accumulate durante la giornata, riempiendo la casa di magia e intimità.

Nella nostra casa non può mancare poi un angolo tutto per noi, dove diamo spazio alla nostra creatività, coltiviamo un hobby o semplicemente dove possiamo tenere le cose più care, come foto, ricordi di viaggi indimenticabili, per sapere sempre dove sono e tirarli fuori quando vogliamo sorridere e tornare appunto ad essere felici!