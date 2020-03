Malumore da Coronavirus? Ecco il modo per stare in casa con serenità

La quarantena forzata può mettere a dura prova il nostro umore. Ecco cinque consigli per ritrovare il sorriso…

Lo stop forzato del lavoro, la clausura h24 in casa, l’isolamento, sono tutti fattori che in questo periodo di grande emergenza nazionale, dovuta alla pandemia del Coronavirus, possono mettere a dura prova il nostro umore. Il fatto di stare sempre tappati dentro le mura domestiche, abituati magari ad una vita frenetica, il fatto di non vedere amici e parenti, il fatto di non poter lavorare perché abbiamo una attività commerciale che deve rimanere chiusa, può portarci molto stress, nervosismo e malumore. Dobbiamo però resistere in questo momento difficile e cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno, ritrovando la serenità perduta. Ecco allora cinque consigli utili per tornare a sorridere…

I consigli utili per dire basta al malumore e ritrovare il sorriso

Anche se siamo isolati in casa e non possiamo incontrare parenti ed amici, abbiamo sempre il telefono e la tecnologia che possono aiutarci. Questo è il momento giusto per tornare a conversare con chi amiamo. Lontano dallo stress della vita frenetica, abbiamo tanto tempo per chiacchierare, sentendo la voce dei nostri cari. Non solo chat e messaggini quindi, ma vere e proprie chiamate, magari anche video. In questo periodo poi è utile anche rimanere un po’ sconnessi, soprattutto se il nostro umore è particolarmente grigio. Evitiamo di leggere online o di ascoltare nei telegiornali le notizie che tanto ora riguardano solo il Coronavirus, il numero dei contagiati e dei morti. Evitiamo anche di stare troppo tempo sui social a spiare la vita degli altri che sembra migliore della nostra. Meglio leggere un buon libro, lasciarsi travolgere dalla fantasia ed andare con l’immaginazione in posti lontani e meravigliosi.

Anche guardare un bel film può aiutarci. Possiamo sognare con una pellicola romantica o ridere con una commedia. Per aumentare il buonumore concediamoci una dieta povera di carboidrati e un po’ di cioccolata, che in questo, si sa, aiuta molto. Prepariamo un dolce o addentiamo semplicemente una tavoletta. Mi raccomando però a non esagerare. Meglio scegliere quello fondente, sia per salvaguardare la nostra linea sia per evitare sensi di colpa. Vi avevamo suggerito tanti altri cibi contro lo stress e la depressione. Concediamoci infine il lusso di fare qualche acquisto online. Abbiamo tanta offerta su Internet ed il tempo per fare shopping senza dissanguarci ce l’abbiamo da vendere.

Insomma stare a casa non è un dramma. Abbiamo tanti mezzi per tenerci occupati. Usiamoli!