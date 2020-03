5 attività Montessori da fare a casa con bimbi da 0 a 3 anni-VIDEO

Le attività montessoriane sono tra le più stimolanti e divertenti da proporre ai bambini. Ecco 5 attività da fare in casa che si possono proporre a bimbi dai 0 ai tre anni.

Maria Montessori ha segnato un punto di svolta nella storia della pedagogia, mise al centro il bambino e la propria evoluzione psichica ed emotiva, i suoi tempi, i suoi bisogni primari e inventò un modo per stimolare la crescita dei più piccoli efficace e valido ormai da secoli. Sono molti i genitori che scelgono per i propri figli un’indirizzo un’educazione di tipo montessoriano e che approcciano al loro bimbo con un alto contatto sin dalla nascita, cercando di stimolare i suoi sensi sin dai primi mesi di vita, regalandogli la possibilità di crescere, concentrarsi e anche divertirsi.

Ecco 5 attività montessoriane che si possono proporre ai bambini da 0 a 3 anni in questi giorni in cui tutto il nostro paese sta vivendo la quarantena a causa del Coronavirus. Cinque attività che si possono creare in modo semplice ma che piaceranno moltissimo sia ai neonati che ai bimbi più grandi.

5 attività montessoriane da fare in casa con bambini da 0 a 3 anni | i video tutorials per realizzarli

In questi giorni di isolamento forzato per poter mantenere in salute più persone possibile ed evitare il facile contagio da Coronavirus, sono tantissimi i bambini costretti in casa che si ritrovano a dover riempire il tempo con mamma e papà che non sempre hanno la preparazione che una maestra di asilo nel proporre dei giochi stimolanti.

Per quanto riguarda i bambini più piccoli, compresi in una fascia di età che va tra gli 0 ed i 3 anni, a parte qualche giochino musicale di quelli che si possono acquistare nei negozi, non si propone molto ai neonati, che invece, possono trarre molti benefici dalle attività montessoriane che coinvolgono i bimbi sin dai primi mesi di età.

Come realizzarli? Semplice, basterà seguire questi pratici video tutorials che vi aiuteranno a creare dei giochi in stile montessori che piaceranno moltissimo ai vostri bambini.

La giostrina di Gobbi



La giostrina di Gobbi è uno strumento che si può facilmente costruire in casa e che stimolerà e divertirà molto il neonato sin dalle prime settimane di vita. Il bambino sarà stimolato a livello visivo, dal dolce movimento e dai colori. Una delle giostrine montessori più amate dai bimbi di tutto il mondo che si perdono nell’osservare questa danza di sfere e colori.

Le bottiglie sensoriali

Per i bambini di pochi mesi, le bottiglie sensoriali saranno un gioco molto stimolante, educativo e divertente. Attraverso queste bottigliette riempite con diversi materiali colorati, si stimolerà la vista del bambino, la manualità e anche l’udito. Le bottigliette infatti quando verranno mosse produrranno diversi suoni.

La tavola sensoriale

La tavola sensoriale è un’altra attività di tipo montessoriano che stimolerà e svilupperà delle competenze nei bambini dagli 8 mesi all’anno di età. Questa che vi proponiamo è una tavola davvero molto semplice, che si potrà realizzare utilizzando pochi elementi facilemente reperibili in casa, ma il pannello sensoriale può essere davvero stimolante e corredato di moltissimi particolari, dalle cerniere lampo, alle ruote come gli interruttori.

La ruota dei colori

La ruota dei colori, sarà un’attività molto divertente e stimolante da proporre ai bimbi più grandi in età pre scolare. Attraverso la percezione visiva e uditiva, potranno imparare a riconoscere i vari colori ed il suono della parola corrispondente.

Le lettere Montessori

L’approccio alle lettere e alla composizione delle parole montessoriano è unico. Ecco come poter creare le letterine montessori in modo semplice. Perfette per stimolare la conoscenza dei bambini dai 2 ai 3 anni.

