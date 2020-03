Coronavirus | Chiara Ferragni avvia un’altra iniziativa di beneficenza

Chiara Ferragni e Oreo combatteranno il Coronavirus insieme: la Ferri torna a fare beneficenza “riciclando” una capsule collection che non è mai stata distribuita.

Chiara Ferragni ha deciso di continuare sulla strada della beneficenza e ha voluto trasformare un contrattempo in opportunità.

Non molto tempo fa, infatti, l’influencer aveva annunciato la creazione di una capsule collection (cioè di una collezione formata da pochi capi coordinati) i cui capi sarebbero andati in premio a coloro che avrebbero acquistato le confezioni speciali di Oreo.

Purtroppo il progetto, che era partito con il massimo entusiasmo, si è arenato per problemi logistici dovuti all’emergenza Coronavirus e alla limitazione degli spostamenti e della distribuzione dei prodotti.

In un annuncio pubblicato di recente direttamente sul suo profilo Instagram, Chiara ha deciso di sfruttare questo grosso problema per fare (ancora) della beneficenza agli ospedali.

Chiara Ferragni e Oreo fanno beneficenza contro il Coronavirus

Per entrare in possesso dei capi sportivi disegnati da Chiara Ferragni per Oreo prima ci si doveva affidare alla sorte, andando a caccia delle confezioni speciali di Oreo e quindi sperare di “beccare” all’interno degli involucri il codice fortunato.

Adesso invece le cose cambiano radicalmente: tutti i capi della collezione sono stati messi in vendita on line e quindi sono liberamente acquistabili.

Tutto il ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza per aiutare le strutture ospedaliere a uscire il più rapidamente possibile dall’emergenza Coronavirus.

Chiara ha anche deciso di posare per un servizio fotografico casalingo indossando i capi che le erano stati recapitati tempo fa.

I pezzi principali della collezione sono un crop top di felpa con cappuccio e un pantalone sportivo da tuta tempestati dal logo della Chiara Ferragni Collection e dalla riproduzione grafica dello storico biscotto Oreo.

Tra l’altro Chiara ha voluto ringraziare personalmente la Oreo e gli altri partner commerciali che hanno reso possibile questa iniziativa. “Si tratta di un gesto di grande generosità in un momento in cui l’economia italiana è completamente ferma” ha spiegato l’influencer.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 23 Mar 2020 alle ore 10:47 PDT

Chiara Ferragni in quarantena tra biscotti e pulizie

Nel frattempo, mentre Chiara mette in atto la sua ennesima e apprezzatissima campagna a sostegno della sanità italiana, in casa Ferragnez è tempo di pulizie.

Nelle ultime stories pubblicate da Fedez, Chiara è intenta a pulire il divano di pelle con uno straccio e un prodotto spray.

“L’apocalisse è prossima” ha scritto Fedez, che ha sempre preso in giro le inesistenti abilità casalinghe di Chiara che, oltre a non saper badare alla casa, non è per niente abituata a cucinare.

Lui, invece, pare sia bravissimo a passare l’aspirapolvere, come si vede in un altro video. “Se non fossi sposato sarei uno scapolo d’oro” ha commentato a favore delle sue fan (che magari sperano nel divorzio da Chiara).

