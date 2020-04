Uomini e Donne | Gianni Sperti ha messo in guardia Gemma Galgani del Trono Over prima dell’inizio di questa “nuova” avventura

Uomini e Donne è pronto a fare il suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani. Per l’occasione, sul portale Witty Tv sono disponibili delle brevi interviste dei protagonisti del programma confermati anche per questa nuova edizione inedita del dating show di Maria De Filippi.

Tra questi, ovviamente, non poteva di certo mancare un breve intervento di Gianni Sperti, che insieme a Tina Cipollari da anni ricopre il ruolo di opinionisti della trasmissione di successo di canale 5.

Gianni, che di recente ha replicato a Paola Barale, prima della messa in onda di questa nuova avventura, ha voluto avvisare l’indiscussa protagonista del Trono Over, Gemma Galgani. Che cosa le ha detto?

“Deve fare ancora più attenzione in questo nuovo percorso” ha spiegato Sperti. “Qui potrebbe esserci l’inganno perché si nascondono dietro ad una tastiera” ha osservato. “Possiamo dire quello che vogliamo”

Gianni Sperti ha messo in guardia Gemma Galgani prima di Uomini e Donne. Lei seguirà il suo consiglio?

Gemma Galgani pronta per il ritorno di Uomini e Donne: “C’è interesse”

Gemma Galgani sembra essere davvero entusiasta di questo nuovo inizio, che per lei rappresenta quasi un ritorno al passato. Per quale motivo?

Per la protagonista del Trono Over di Uomini e Donne rappresenta un ritorno alle origini perché in questa nuova versione del programma lei e i suoi corteggiatori saranno costretti a scriversi per corteggiarsi senza nessun gesto plateale. Un po’ come tornare indietro nel tempo, quando ci si corteggiava attraverso la scrittura delle lettere.

“Non so nulla dei miei nuovi corteggiatori” ha ammesso Gemma Galgani prima di Uomini e Donne, che di recente è rimasta spiazzata da Ida Platano. “E’ un vero e proprio incontro al buio, che può portarti ad un tipo di conoscenza diverso, credo più profondo” ha proseguito la dama del parterre femminile.

“E’ come quando prima ci si corteggiava con le lettere” ha aggiunto la dama del Trono Over. “C’era un tipo di interesse diverso che si accompagnava all’elemento della sorpresa quando poi avevi il tuo spasimante lì con te e non su carta” ha concluso la dama.

Che sia questa la volta buona in cui riesca finalmente a trovare l’amore della sua vita?

Tutto sembra essere pronto per il ritorno di Uomini e Donne su canale 5, che partirà con un nuovo format il 20 aprile.