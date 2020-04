Al Bano Carrisi confessa di aver perso un amico fraterno per il coronavirus: “mi ha fatto piangere perdere un amico per il coronavirus”.

Al Bano Carrisi svela di aver perso un amico fraterno per il coronavirus. Il cantante di Cellino San Marco, intervistato all’interno del programma “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in onda su Rai Radio2, racconta la morte di un amico che ha avuto un ruolo importantissimo nella sua vita.

Al Bano Carrisi: “un amico si è beccato questo virus e ci ha lasciato la vita”

Al Bano racconta la sua quarantena parlando soprattutto del dolore che gli ha procurato l’improvvisa morte di un amico la cui vita è stata stroncata dal coronavirus.

“Mi ha fatto piangere perdere un amico, detto Mariano. E’ andato in clinica per vedere come stava la sua prostata, si è beccato questo virus e ci ha lasciato la vita. Eravamo fratelli dal 1964. E’ stato grazie a lui che ogni canzone diventava un grande successo. Una sera ad Atene c’erano centomila persone a sentirci. Lui dirigeva l’orchestra. E il giorno dopo Romina mi disse che era incinta. Disse e adesso che facciamo? E lui rispose che avremmo dovuto sposarci”, ha raccontato il cantante di Cellino San Marco vode sta trascorrendo la quarantena con Loredana Lecciso.

Mariano ha avuto un ruolo importante anche nella carriera ricca di successi di Albano.

“Lui era il mio Virgilio. In quel periodo lavoravo in una catena di montaggio, poi è arrivato il periodo della cassa integrazione e i giorni me li spendevo tutti in musica. Il clan Celentano mi fece un contratto perché interessava la mia voce. E Mariano fu di una disponibilità indimenticabile. E’ sempre rimasto così, umano, gentile”, ha aggiunto.

“Perderlo è stato un grande dolore. Poi non puoi restare indifferente quando vedi i camion dei militari che trasportavano persone morte aggredite dal morbo. Non puoi restare indifferente”, ha concluso.