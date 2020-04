Coronavirus | Caterina Balivo, sul suo profilo Instagram, si è lasciata andare in un lungo sfogo in merito a ciò che sta accadendo nel corso di queste settimane in tutto il mondo

Caterina Balivo è uno dei volti noti di Rai 1. Per questo motivo, spesso, il pubblico è convinto che i personaggi dello spettacolo non siano per niente consapevoli di ciò che tutti stiamo vivendo in questi giorni. Beh, nulla di più sbagliato.

L’umore e le riflessioni di Caterina non sono immuni da quello che sta accadendo in queste settimane in Italia a causa dell’emergenza del coronavirus. Nelle scorse ore, infatti, la conduttrice di Vieni da me si è lasciata andare ad un lungo sfogo con i suoi fan. Sfogo pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Non posso nascondere che questo periodo sono molto triste per ciò che sta accadendo” ha confidato Caterina Balivo sul coronavirus, di recente tra l’altro lo sfogo di una sua collega ha fatto molto discutere. “Non riesco a vedere una via d’uscita in tutto questo, leggo di persone che continuano a morire a causa del virus” ha spiegato la conduttrice di Vieni da me amareggiata.

Caterina Balivo si sfoga sul coronavirus: “Il mio cuore a pezzi”

Caterina Balivo è pienamente consapevole che il numero delle persone positive al coronavirus sta calando, ma nonostante ciò non può fare a meno di essere triste a causa di quello che è succedendo al nostro paese, dove migliaia di persone hanno perso la vita e siamo tutti rinchiusi in casa in attesa che venga ritirato lo stato di emergenza.

“So perfettamente che i contagi in questo periodo sono notevolmente scesi rispetto a qualche settimana fa” ha ammesso Caterina Balivo. “Ma è veramente difficile non avere l’umore a pezzi in questo periodo” ha aggiunto. “Il mio cuore è a pezzi” ha concluso la conduttrice di Vieni da me sul coronavirus, che di recente aveva rivelato un retroscena su suo marito.

Lo stato d’animo di Caterina Balivo è del tutto comprensibile. E’ un periodo difficile per tutti, senza distinzione di professione.