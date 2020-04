Per fronteggiare i danni economici dovuti al Coronavirus è pronta a partire la macchina messa in moto con il decreto salva-imprese per la liquidità ad aziende e partite Iva.

Per fronteggiare i danni economici che il Coronavirus ha provocato è pronta a partire la macchina messa in moto con il decreto salva-imprese per la liquidità ad aziende e partite Iva.

Si susseguono, infatti, a ritmo serrato le riunioni per riuscire a varare il nuovo decreto entro fine mese.

Secondo Ansa, già da mercoledì dovrebbero essere operativi i prestiti garantiti per le imprese da 25mila euro. “Le prime erogazioni potrebbero avvenire già da lunedì” – assicura il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

Per le partite Iva poi ha spiegato Gualtieri che i 600 euro sono tutti in pagamento entro venerdì (ieri, ndr) confermando un possibile aumento a 800 euro. “È un numero verosimile” ha affermato il ministro.

Sul sito “fondidigaranzia” è disponibile il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro per le imprese.

di Cristina Biondi