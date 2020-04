Coronavirus | Mara Venier ha lanciato un messaggio di speranza a tutti i suoi followers su Instagram prima della consueta diretta con Domenica In

Mara Venier è uno dei volti più amati del piccolo schermo e non è difficile capirne il motivo. La conduttrice di Domenica In è dolce, simpatica, ma soprattutto vera ed energica.

Nelle scorse ore, la zia più amata d’Italia ha deciso lanciare un messaggio di speranza sul coronavirus a tutti i suoi fedeli sostenitori, che a causa di questo periodo di quarantena sono costretti a restare a casa e a non avere nessun rapporto con tutte le persone a cui vogliono bene.

“Dobbiamo andare avanti, non dobbiamo fermarci” ha scritto Mara Venier su Instagram, che recentemente ha ricordato la scomparsa di sua madre. “In questo periodo così difficile dobbiamo farci forza, su” ha proseguito la conduttrice. “Un abbraccio a tutti i miei amori della zia” ha concluso.

Mara ha accompagnato questo messaggio di speranza ad una breve clip in cui la si vede ballare, tra la preparazione di un piatto ed un altro, sulle note di canzoni latino americane. Il video è stato apprezzatissimo dai fan e non solo, in quanto hanno trovato l’allegria della conduttrice di Domenica In estremamente contagiosa.

Coronavirus | Il messaggio di Mara Venier fa impazzire il web: la reazione delle star

Come anticipato, il messaggio di Mara Venier sul coronavirus ha fatto letteralmente impazzire il popolo del web e non solo.

Al di sotto del post, infatti, è possibile leggere numerosi commenti dei personaggi del mondo dello spettacolo, entusiasti più che mai dell’allegria della zia più amata d’Italia.

Laura Pausini ha commentato il video della conduttrice, apprezzando non poco il contenuto postato, ma anche Raoul Bova che le ha lasciato un cuoricino.

Tra i commenti a Mara Venier, che domani tornerà con Domenica In, c’è anche Asia Argento che la fa i complimenti. “La tua vitalità è contagiosa!” le ha fatto notare entusiasta l’attrice.

Mara Venier, come al solito, riesce a conquistare proprio tutti grazie alla sua allegria e spontaneità.