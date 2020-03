Domenica In | Mara Venier torna in diretta su Rai 1: l’annuncio

Domenica In | Mara Venier, dopo una settimana di sospensione del programma, ritornerà in diretta su Rai 1

Mara Venier, ai microfoni di Adnkronos, ci ha tenuto a precisare che la sua Domenica In non è stata sospesa per il coronavirus.

La zia più amata d’Italia, domenica prossima, tornerà in diretta su Rai 1 per regalare qualche ora di svago, rigorosamente accompagnata con tutti gli aggiornamenti legati all’emergenza del coronavirus, a tutti i suoi telespettatori che ormai erano convinti che la trasmissione fosse stata sospesa fino a data da destinarsi, ma così non è stato.

Mara Venier torna con Domenica In, facendo compagnia al suo fedele pubblico che mai come in questo difficile periodo ha bisogno della sua spontaneità per sorridere e staccare un po’ la spina da quello che sta accadendo in questi giorni al bel paese che tutti noi amiamo.

Domenica In: perché settimana scorsa Mara Venier non è andata in onda

Il pubblico di Mara Venier, contento più che mai per il suo ritorno sul piccolo schermo, è curioso di sapere perché Domenica In non è andato in onda settimana scorsa. La risposta è presto data.

Come riportato dal portale web Tv Blog, uno degli ospiti previsti nella puntata di domenica scorsa era il ministro della salute Pierpaolo Sileri che, dopo essere stato presente anche a Porta a Porta, è risultato essere positivo al coronavirus. Per questo motivo si è scelto, all’ultimo minuto, di non andare in onda ma di trasmettere soltanto il meglio del programma.

Domenica, Mara Venier sarà in diretta su Rai 1 nonostante il coronavirus pronta ad intrattenere il suo fedele pubblico. Anche se, è bene specificare, anche la sua trasmissione subirà alcune modifiche per impedire che nessuna persona possa ammalarsi durante la messa in onda.

Il pubblico, questa settimana e in quelle a venire, non sarà presente in puntata e si rispetteranno le distanze suggerite dagli organi competenti.

Mara Venier a Domenica In è pronta a donare un sorriso ai telespettatori, anche se di recente ha rivelato di essere molto preoccupata per suo marito.