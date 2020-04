Michelle Hunziker | La conduttrice di Striscia La Notizia, sul suo profilo Instagram, si è lasciata andare ad un lungo sfogo sul coronavirus

Michelle Hunziker, come tutti noi, è costretta a trascorrere questi giorni in casa a causa della quarantena per evitare il contagio da coronavirus.

La conduttrice di Striscia La Notizia, però, ha voluto approfittare del momento per lasciarsi andare ad una lunga riflessione in merito al tempo che abbiamo a disposizione, invitando tutte le donne a non trascurarlo.

Michelle Hunziker ha fatto una riflessione sul coronavirus, invitando tutte le donne a non sprecare il tempo che abbiamo a disposizione, ma ad usarlo per prendersi cura di se stesse.

“So che diventa impossibile ritagliarsi del tempo per se stesse in questo periodo di quarantena” ha notato la conduttrice che sta trascorrendo questi giorni con la sua famiglia. “In casa ci sono mille cose da fare, ma bisogna ritagliarsi un po’ di tempo per se stessi senza aver alcun tipo di senso di colpa” ha proseguito la conduttrice di Striscia La Notizia.

“E ve lo dico che sono la regina dei sensi di colpa, ma questo tempo non ce lo restituisce più nessuno!” ha concluso.

Michelle Hunziker ha confidato anche ai suoi fedeli telespettatori cosa la sta facendo più soffrire in questo periodo di quarantena, dovuto al fine di impedire il rapido contagio del coronavirus.

La bionda conduttrice ha rivelato che ciò che le pesa di più e l’impossibilità di poter abbracciare o vedere le persone a cui tiene di più: come la sua mamma.

“Non posso nascondervi che quello che mi fa soffrire di più in questi giorni” ha premesso la conduttrice. “E’ il non poter abbracciare le persone a cui tempo di più” ha spiegato. “Mi manca un sacco mia mamma” ha concluso, che già non molto tempo fa aveva fatto una dedica speciale a sua madre.

Michelle Hunziker ha fatto un’amara confessione sul coronavirus, anche se prova in tutti i modi a distrarsi da questo triste pensiero, intrattenendo anche i suoi fan attraverso dei workout casalinghi.