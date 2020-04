Coronavirus | Lory Del Santo, recentemente intervistata dal settimanale Nuovo, ha raccontato delle difficoltà lavorative che gli artisti hanno in questo periodo

Lory Del Santo è uno dei volti noti del piccolo schermo. L’attrice, e regista, da qualche anno ricopre il ruolo di opinionista nei salotti televisivi più famosi del piccolo schermo. Come, ad esempio, Mattino 5 e Pomeriggio 5.

Ora, a causa dell’emergenza del coronavirus in Italia, tutte queste trasmissioni incentrano i loro contenuti sull’informazione, cancellando completamente tutta la parte inerente all’intrattenimento. Questo per Lory, o chi come lei svolge questa professione, rappresenta una grave perdita economica. Visto che l’opinionista è diventato il suo lavoro principale.

“Ultimamente la mia carriera era incentrata sul mondo della televisione, stavo lavorando tanto in questo settore” ha esordito la regista di The Lady sulle pagine di Nuovo, che non molto tempo fa è stata attaccata da un suo presunto amante. “Da Marzo tutto il meccanismo televisivo, relativo allo spettacolo, si è fermato” ha fatto notare Lory. “Sarà dura potere andare avanti senza lavorare per così tanto tempo” ha aggiunto. “Noi artisti siamo tutti per strada” ha concluso.

Lo sfogo di Lory Del Santo sul coronavirus è una problematica comune alla maggior parte dei cittadini del bel paese, che a causa della pandemia sono stati costretti a sospendere le loro attività lavorative.

Lory Del Santo si sfoga sul coronavirus: “Dobbiamo imparare a sorridere”

Lory Del Santo, oltre al suo sfogo sulla difficoltà di arrivare a fine mese a causa dell’emergenza del coronavirus, ha anche dato un consiglio a tutti i cittadini che in questo momento se la stanno vedendo brutta.

La regista di The Lady ha suggerito loro di non dimenticare mai di sorridere, soltanto così infatti, anche per un piccolo secondo, permettiamo a questo periodo così difficile di non abbatterci.

“La cosa più importante da fare in questo momento è sorridere” ha spiegato Lory, che non molto tempo fa ha parlato del presunto tradimento di Eric Clepton. “Sorridere ci permette di lavare la nostra anima” ha proseguito l’opinionista di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. “Quando sorridiamo, anche solo per un singolo istante, sembra quasi che siamo fuori da questo terribile incubo che stiamo vivendo” ha osservato la regista di The Lady.

Nonostante il brutto periodo a livello lavorativo, la showgirl può contare sul supporto e sull’amore del suo compagno. La storia con Marco Cuculo, infatti, nonostante nessuno credesse nel loro amore a causa della profonda differenza di età, continua da quasi otto anni.

Chissà che con l’inizio della fase 2 del coronavirus, Lory, che non molto tempo fa attaccò Pasquale Laricchia, non riprenda a lavorare grazie alla ripresa di quei numerosi programmi che a causa della pandemia sono stati costretti ad interrompere la loro regolare messa in onda o a stravolgere completamente la loro scaletta.