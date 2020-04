Coronavirus | La testimonianza di Gaia Gozzi: “Ero in panico”

Coronavirus | Gaia Gozzi, durante una diretta Instagram con Paola Di Benedetto, ha raccontato cosa è successo non appena la produzione di Amici 19 le ha raccontato della pandemia causata dal virus

Gaia Gozzi è la vincitrice di Amici 19, che ha colpito il pubblico del piccolo schermo grazie alla sua voce e alle sue belle canzoni.

Di recente, però, la cantante ha colpito i telespettatori anche per aver rivelato qual è stato il suo primo impatto quando la produzione di Maria De Filippi le ha raccontato dell’emergenza del coronavirus in Italia e da come sarebbero cambiate da lì a poco tutte le esibizioni all’interno della trasmissione.

La cantante, durante una diretta Instagram con Paola Di Benedetto, ha raccontato che l’è cascato il mondo addosso in quanto non si sarebbe mai aspettata una situazione del genere.

“Ovviamente quello che percepisci in un contesto del genere è totalmente diverso rispetto alla realtà dei fatti” ha precisato Gaia Gozzi dopo Amici 19 sul coronavirus. “Ci hanno dato modo di poter essere sempre aggiornati e di metterci in contatto con la nostra famiglia” ha proseguito la cantante, che ha scelto di donare parte del montepremi alla protezione civile. “Mi hanno tranquillizzato, ma io ero nel panico più totale” ha concluso la giovane artista.

Coronavirus: Paola Di Benedetto racconta la sua testimonianza e fa una proposta a Gaia

Paola Di Benedetto, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha ascoltato la testimonianza di Gaia Gozzi di Amici e ha raccontato che anche per lei è stata la stessa cosa. Quando ha avuto il primo impatto con la realtà è stato completamente diverso da quello che si era immaginata all’interno della casa più spiata d’Italia.

“Io ad un certo punto ho pensato anche di abbandonare il reality” ha confidato la fidanzata di Federico Rossi.

“Poi sono riuscita a realizzare quanto fosse importante per il pubblico da casa avere una sorta di distrazione da tutto quello che stiamo vivendo” ha aggiunto la vincitrice di Alfonso Signorini, che di recente è stata vittima di un’insinuazione sulla sua vittoria. “Anche il non poter uscire fuori e poter dare un abbraccio alle persone a cui vuoi bene” ha aggiunto. “E’ stato terribile”.

Tra una confessione e l’altra sul loro impatto sulla situazione del coronavirus, Paola Di Benedetto ha fatto una proposta a Gaia Gozzi. Quale?

Mossa da alcuni utenti della rete, ha chiesto alla vincitrice di Amici se volesse duettare con il suo compagno Federico Rossi di Benji e Fede. Gaia si è detta assolutamente disponibile a quest’eventuale collaborazione. “Dobbiamo vedere se lui è d’accordo però” ha concluso.

Gaia Gozzi e Paola Di Benedetto hanno donato il loro montepremi alla protezione civile. Un bel gesto da parte delle due, considerata anche la loro giovane età, che Paola ha definito doveroso, vista la situazione che stiamo vivendo.