Emma Marrone ha svelato cosa pensa del trionfo di Gaia Gozzi ad Amici di Maria De Filippi

Emma Marrone, recentemente intervistata da Rai Radio 1 , ha finalmente rivelato cosa ne pensa della vittoria di Gaia Gozzi ad Amici 19.

Le due, manco a farlo apposta, hanno avuto l’opportunità di poter duettare insieme durante la fase serale del programma. Quando l’emergenza del coronavirus non era ancora arrivata in Italia ed era ancora possibile avere la presenza degli ospiti e del pubblico in studio.

“Purtroppo immagino che per lei e gli altri ragazzi sia stato difficile esibirsi per tutto questo tempo senza il pubblico in studio” ha osservato l’ex vincitrice di Maria De Filippi. “Il pubblico è una parte fondamentale del programma, ma sono stati bravi” ha proseguito. “Sono contenta che abbia vinto lei” ha concluso la cantante.

Emma Marrone ha commentato la vittoria di Gaia Gozzi ad Amici 19, approvando la scelta del pubblico a casa.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici 19: Gaia Gozzi vince | Marcuzzi: “Rappresenta ciò che stiamo vivendo”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Coronavirus | Emma Marrone svela come sta trascorrendo la quarantena

Emma Marrone dopo ave commentato la vittoria di Gaia Gozzi ad Amici, tra l’altro lei pensava che sarebbe stata Giulia Molino a vincere, ha anche rivelato ai suoi fedeli sostenitori come sta trascorrendo questi giorni di quarantena forzata.

La cantante, tra una diretta e l’altra con i fan, ha riscoperto la passione per la cucina e non di rado prepara gustosi manicaretti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Gaia Gozzi vince Amici 19: la sua reazione dopo la finale

“Sto cucinando tantissimo. Oggi ad esempio ho preparato il pollo alla cacciatora” ha confidato Emma Marrone, che di recente ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Alessandra Amoroso. “Mentre l’altro giorno mi sono data ai dolci e ho preparato una bavarese bigusto” ha proseguito.

“La scorse settimana, invece, ho preparato un polpettone di 40 centimetri. Era troppo, ho dovuto darne metà ai miei vicini!” ha concluso l’artista, mostrando un lato diverso di sé che tanto piace ai suoi fan.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici 19 | Javier Rojas ammette: “Devo essere più disciplinato”

Emma Marrone, tra l’altro, come molti suoi colleghi, ha scelto di intrattenere i suoi fan attraverso delle dirette su Instagram. Così da incoraggiarli a restare a casa.