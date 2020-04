Maurizio Costanzo | “Io e Maria? Mai usciti a cena in 28 anni!”

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi stanno confidando molto ai giornali in merito alla loro quarantena. A parte le distanze sociali e le misure di sicurezza, per la coppia non è cambiato molto: Maurizio e Maria non uscivano nemmeno prima!

Affiatatissimi da venticinque anni di matrimonio, ai quali sono arrivati dopo tre anni di fidanzamento. Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno dimostrato non solo che l’amore vero esiste, ma anche che la complicità non ha bisogno di gesti eclatanti e di continue piccole follie.

Stando a quanto ha rivelato il giornalista in un’intervista al Corriere della Sera, la quarantena non ha cambiato moltissimo le abitudini della coppia che tra le tante affinità caratteriali, vanta anche quella in merito alla voglia di uscire di casa, che è praticamente zero.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: “Mai usciti a cena!”

Secondo un vecchio adagio, il modo giusto per far funzionare una relazione è fare sempre qualcosa di divertente insieme, corteggiarsi un po’ ogni giorno e soprattutto inventare sempre cose nuove per non far “appassire” il rapporto con la noia.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi stanno dimostrando che questa “ricetta” non vale per tutte le coppie, men che meno per le coppie di pantofolai.

Mentre durante la quarantena milioni e milioni di coppie in tutto il mondo stanno rimpiangendo le passeggiate romantiche, le uscite a cena oppure gli aperitivi in riva al mare, Maurizio e Maria non hanno affatto questo problema.

Non uscire mai di casa è una scelta talmente radicata nelle abitudini dei due conduttori televisivi che, praticamente, non si sarebbero nemmeno accorti della quarantena se non fosse per le necessarie misure di precauzione che è assolutamente necessario prendere per chi continua a lavorare e a uscire di casa per lavoro.

“Io e lei siamo marito e moglie da quasi venticinque anni e prima siamo stati insieme altri tre. In tutto questo tempo non abbiamo mai frequentato salotti o fatto cene a lume di candela fuori di casa” ha commentato ironicamente Costanzo, che ha concluso con una battuta. “Può anche pensare che siamo parenti stretti del Coronavirus!”

C’è anche da dire che uno dei motivi per cui Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno perso l’abitudine ad uscire spesso di casa, è l’attentato mafioso in cui i due avrebbero potuto perdere la vita. Il congegno destinato a loro, infatti, venne fatto esplodere pochissimi istanti dopo il passaggio della loro autovettura.

Maurizio e Maria rimasero illesi ma da allora Costanzo è rimasto perennemente sotto scorta. A subire le conseguenze più gravi dell’attentato (ferimenti e shock psicologico) furono invece gli agenti della scorta del giornalista, il quale nel 1993 si stava battendo ferocemente per risvegliare la coscienza civile antimafia degli italiani.

Ancora oggi Maurizio Costanzo è accompagnato da due uomini di scorta che non lo lasciano mai, nemmeno in questo delicatissimo momento storico. Sono loro a indossare guanti e mascherina quando interagiscono con il giornalista, che data l’età rientra nelle cosiddette “fasce a rischio” della popolazione.

Maria De Filippi invece si muove senza scorta. In questo periodo è stata impegnata nel difficilissimo compito di portare alla conclusione Amici, consentendo ai ragazzi di esibirsi e di sostenere gli esami senza pubblico in sala e con tutte le precauzioni del caso.

PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO: Tutto su Maria De Filippi

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.