Giulia De Lellis in risposta alla Lucarelli: “Non essere cinica”

Giulia De Lellis, dopo aver letto il parere che Selvaggia Lucarelli ha espresso sul suo ritorno di fiamma con Andrea Damante, si è rivolta direttamente a lei in maniera altrettanto diretta

Giulia De Lellis come su un ring di un incontro di boxe, si difende con destrezza alle accuse di chi la vorrebbe incoerente e poco attenta alla sua dignità; accuse, che come cazzotti le piombano addosso e la feriscono più di quanto lei stessa sia disposta ad ammettere.

In particolare, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si è sentita toccata dalle parole di Selvaggia Lucarelli che in merito al suo ritorno di fiamma con Andrea Damante, non ha espresso parole carine ma al contrario, si è scagliata contro di lei accusandola di aver scritto un libro per nulla, giudicandola colpevole di aver venduto una “fuffa”, dal momento che Giulia per prima, pur millantando nel suo manoscritto consigli per le ragazze che avrebbero dovuto amarsi di più, in seguito ad un tradimento, non ha seguito quelle direttive, finendo intrappolata di nuovo in quell’amore malato.

Giulia De Lellis però, attraverso un commento su Instagram si è detta sorpresa di quelle parole e ha chiesto alla giornalista di essere meno cinica rispetto ad un argomento che esula dalla capacità di controllo e dalla razionalità di chi è innamorato.

Inoltre, l’attuale fidanzata di Andrea Damante, sentendosi particolarmente piccata sale parole di Selvaggia Lucarelli, ha anche rivolto all’opinionista una frecciatina niente male, dicendole che dal momento che proprio lei se ne intende di corna, avrebbe dovuto mostrare più comprensione nei suoi confronti, anziché contribuire ad annegarla.

Uno scontro social a tutti gli effetti, ma in tutto questo, Andrea Damante dirà la sua per difendere quella che è tornata ad essere a tutti gli effetti la sua fidanzata?

