Selvaggia Lucarelli contro Giulia De Lellis: “Mi dispiace per lei”

Selvaggia Lucarelli, giornalista e scrittrice pungente, che da tempo collabora per la sezione “Cronaca e Spettacolo” di TPI, si è espressa sul chiacchierato ritorno di fiamma di Giulia De Lellis e Andrea Damante

Selvaggia Lucarelli, opinionista diretta e pungente, non si è lasciata sfuggire l’occasione di dire la sua sul ritorno di fiamma più chiacchierato del momento, quello cioè della coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante.



I due, come ricorderete, si erano lasciati a causa dei numerosi tradimenti di lui. Giulia, poi, dopo aver elaborato il lutto grazie ad un libro, “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”, scritto proprio con un intento catartico e per chiudere definitivamente un capitolo della sua vita, aveva cominciato una relazione con il pilota Andrea Iannone, che sembrava essere riuscito a concedere alla De Lellis, quella porzione di felicità che le era stata tolta proprio dalle malefatte di Damante.



Tuttavia, Giulia, nelle ultime settimane ha letteralmente spiazzato tutti, decidendo di interrompere all’improvviso la sua storia con il pilota Iannone, per concedere una seconda, o forse terza possibilità al suo ex storico, Andrea Damante, con il quale sta trascorrendo la sua quarantena. Selvaggia Lucarelli, a tal proposito, nel commentare l’intera vicenda, si è detta dispiaciuta per la De Lellis che di fatto ha millantato, con il suo libro, di essersi finalmente liberata da un amore malato, quando poi in realtà ne risulta essere ancora prigioniera.

L’opinionista inoltre, visto che il ritorno di fiamma è stato ufficializzato, ha affermato che per lei la De Lellis, nel suo libro, è come se avesse venduto aria fritta, una sorta di fuffa, visto che l’ex corteggiatrice nelle pagine del suo manoscritto ha dispensato consigli che lei per prima non è stata capace di seguire.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | Selvaggia Lucarelli contro Paola Caruso e Barbara D’Urso

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Cosa ne penserà la De Lellis delle parole di Selvaggia Lucarelli?

Gina D’Antonio