Maria De Filippi commossa durante la finale del serale di Amici 2020: le lettere per Gaia Gozzi, Giulia Molino, Nicolai e Javier la anno emozionare.

Maria De Filippi, anche senza la presenza del pubblico, è riuscita a regalare ai telespettatori una finale del serale di Amici 2020 molto emozionante. La conduttrice, infatti, ha deciso di sorprendere tutti sia con un momento musicale che è piaciuto a tutti, sia leggendo delle lettere ai finalisti Gaia Gozzi, Javier, Nicolai e Giulia Molino che hanno commosso lei stessa.

Dopo l’emozionante momento musicale sulle note di Un Senso di Vasco Rossi, cantata all’unisono da alcuni dei grandi nomi della musica italiana, Maria De Filippi, prima di lasciare il palco ai finalisti e al loro talento, ha letto delle lettere con cui ha espresso il proprio affetto per Gaia, Giulia, Javier e Nicolai.

La prima lettera è stata quella scritta per Gaia Gozzi che ha poi vinto il serale di Amici 2020. “Io e te ci siamo conosciute due anni fa. Sei venuta a una specie di casting, hai cantato, hai preso il computer e mi hai fatto sentire dei pezzi. Poi mi hai chiesto se eri pronta. Due anni fa mi è costato tanto dirti che non eri pronta. Quest’estate sei tornata con Chega ed ero felice di dirti che eri pronta. Canti dei pezzi nei quali credi. Quando finisci di cantare apri gli occhi perché hai paura di aver fatto male, di aver buttato tre anni di lavoro, di non vincere. Tu per me hai vinto perché non conta vincere Amici, ma le proprie paure”.

Parole importanti anche per Giulia Molino: “Io ti ho vista tanto sul palco e ho capito che tu hai due anime che possono sembrare contrastanti e invece sei semplicemente tu. Sei onesta, una persona per bene”.

Infine, Maria si è rivolta anche a Javier e Nicolai: “Siete due grandi ballerini, avete due caratteri simili. Siete forti e permalosi. Da due settimane vi vedo finalmente insieme. o non so chi vincerà, ma sicuramente avete portato su questo palco la danza. Vincerà la danza con voi”.