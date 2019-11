Gaia Gozzi chi è | età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Gaia Gozzi chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Gaia Gozzi è una cantante di 22 anni. Lei è nata il 29 Settembre 1997 a Guastalla (in Reggio Emilia) sotto il segno della Bilancia, è alta 168 centimetri. Suo padre è italiano ed è proprietario di un’azienda che ha produce biciclette old style dal nome Abici. Mentre sua madre, di origini brasiliani, da giovane faceva la ballerina ed è stata proprio lei a trasmetterle la passione per la musica.

Oltre alla musica, Gaia ama il cinema, lo sport, il disegno e i viaggi. Dopo aver imparato a suonare la chitarra e aver cantato in alcune band di amici decide di partire per gli Stati Uniti. Un’esperienza molto significativa per la sua carriera perché, grazie ad essa, ha capito che avrebbe voluto fare della musica la sua professione.

Nome: Gaia Gozzi

Età: 22 anni

Data di nascita: 29 Settembre 1997

Luogo di nascita: Guastalla (Reggio Emilia)

Segno zodiacale: Bilancia

Titolo di studio: Diploma

Professione: Cantante

Altezza: 168 cm

Peso: /

Account social: Instagram Facebook Twitter

Gaia Gozzi: Instagram e vita privata

Gaia Gozzi è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 153mila persone e con conta solo 187 post, qui ama condividere con le persone che la seguono e la supportano: selfie, foto e video insieme ad amici e colleghi di lavoro, shooting fotografici e non solo. Se volete seguirla, il suo profilo ufficiale è questo qui.

Su Facebook ha un profilo seguito da 36mila persone, è solita condividere foto e video che riguardo la sua vita privata e lavorativa. Se volete seguirla il suo profilo ufficiale è questo qui. Mentre su Twitter non è molto attiva e condividere post e tweet in modo sporadico, il suo profilo è seguito da 2,6mila followers e lo potete trovare qui.

Per quanto riguarda la vita privata di Gaia sappiamo che attualmente è single ma in passato ha avuto una lunga storia d’amore. Una relazione durata oltre quattro anni con un ragazzo di nome Giorgio, ma adesso è tutto finito.

Gaia Gozzi: carriera

Gaia Gozzi è un volto già noto all’interno dello spettacolo. Infatti dopo aver concluso la sua esperienza formativa negli U.S.A ha deciso di dedicarsi completamente alla musica. Queso l’ha spinta ad iscriversi ai provini di X factor. Fin da subito si è fatta apprezzare per il uso talento, non a caso riesce a superare i casting e arrivare ai Boot camp.

In seguito entra a far parte della squadra Under Donne capitanata da Fedez tuttavia in finale non è riuscita a conquistare la vittoria, fermandosi al secondo posto, superata dai Soul System di Alvaro Soler. Ma la sconfitta non la butta giù infatti nel 2016 pubblica New Dawns (che ha ottenuto il disco d’oro) e Fotogramas nel 2017.

Nel 2019 decide di partecipare ad Amici 19 dove si distingue grazie alla sua personalità e tecnica, per entrare nella scuola di ha sfidato Nyvinne vincendo il confronto con la ragazza. A Gaia è stato affidato il compito di diventare capitana di una delle due squadre: