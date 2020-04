Amici 2020 Finale, rissa sfiorata in diretta tra tecnici: ecco cos’è successo sotto lo sguardo dei telespettatori che hanno immortalato tutto.

Rissa sfiorata durante la finale del serale di Amici 2020 nel corso della quale tra i tecnici ci sono stati alcuni visibili spintoni mentre portavano fuori dallo studio la vasca per lo scherzo a Rudy Zerbi. Il tutto è avvenuto sotto lo sguardo di Maria De Filippi e dei telespettatori che hanno poi commentato la vicenda sui social pubblicando i relativi video.

Amici 2020 finale: rissa sfiorata in diretta tra i tecnici

Cos’è successo tra i tecnici di Amici 2020 durante la finale? Dopo l’emozionante momento musicale sulle note di Un Senso di Vasco Rossi, è stata aperta ufficialmente la gara tra Gaia Gozzi, Giulia Molino, Javier e Nicolai. Prima di dare spazio ai concorrenti, Maria De Filippi ha avuto anche modo di emozionarsi leggendo alcune lettere ai finalisti.

Oltre ai momenti commoventi, tuttavia, non sono mancati quelli divertenti che hanno avuto come protagonista Rudy Zerbi. Dopo aver partecipato al gioco a quiz con Al Bano e Romina Power, Zerbi, ha ricevuto l’ultimo regalo di Maria De Filippi che lo ha fatto immergere in una vasca piena d’acqua.

Il momento clou, però, è arrivato quando in studio sono entrati i tecnici per portare fuori la vasca e lasciare il palco vuoto per le esibizioni dei concorrenti. Mentre spingevano la vasca, due tecnici si sono spintonati in modo evidente. La scena è stata immortalata dai telespettatori che hanno pubblicato diversi filmati su Twitter.

Cosa sarà successo tra i tecnici? Quale sarà stata la causa che ha scatenato la reazione ripresa dalle telecamere? Domande a cui, probabilmente, non ci sarà mai una risposta.