Amici 2020 finale: Maria De Filippi apre con un filmato in cui i cantanti, da Fabrizio Moro ad Emma cantano Un senso di Vasco Rossi.

La finale del serale di Amici 2020 si è aperta con grandi emozioni. Dopo l’ingresso in studio di Alberto Urso, vincitore della scorsa edizione che ha consegnato la coppa che sarà assegnata al vincitore dell’edizione 2020, Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato in cui alcuni dei grandi nomi della musica italiana, da Fabrizio Moro ad Emma, da Fiorella Mannoia ad Ermal Meta, hanno cantato “Un Senso” di Vasco Rossi emozionando i telespettatori.

Amici 2020 finale, tutti cantano Un senso di Vasco Rossi: da Fabrizio Moro ad Emma, da Ermal Meta a Fiorella Mannoia

Senza l’emergenza coronavirus che farà restare gli italiani in casa anche a Pasqua e Pasquetta, la finale del serale di Amici 2020 sarebbe stata ricca di ospiti. Maria De Filippi, però, è riuscita comunque a sorprendere il pubblico portando in prima serata su canale 5 alcuni degli artisti più amati della musica italiana.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Prima di dare ufficialmente il via alla finale del serale di Amici, Maria De Filippi ha servito la sorpresa che tutti speravano di ricevere chiamando a raccolta alcuni degli artisti che hanno già partecipato al talent show come ospiti. Ad accettare l’invito di Queen Mary sono stati: Fabrizio Moro che ai microfoni di Witty Tv si era lasciato andare ad una serie di confidenze sul proprio privato, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Irama, Annalisa, Giordana Angi, Alberto Urso, Enrico Nigiotti, Michele Bravi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici 19 | Fedez fa il tifo per Gaia e svela: “Abbiamo fatto un viaggio”

Visualizza questo post su Instagram Domani arriverà Domani arriverà lo stesso Senti che bel vento Non basta mai il tempo Domani è un altro giorno, arriverà… #amici19 Un post condiviso da (@sarapascucci__) in data: 3 Apr 2020 alle ore 1:47 PDT

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici 19 | Virginia replica a Javier e il pubblico perde la calma

Tutti insieme, ognuno dalla propria casa, hanno cantato “Un Senso” di Vasco Rossi regalando ai telespettatori una grande emozione. Sui social, infatti, grandi complimenti non solo per Maria De Filippi e la sua idea, ma anche per gli artisti che si sono prestati per regalare ai fans una piccola gioia.