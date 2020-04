Cecilia Rodriguez | La sorella minore di Belen si è sbilanciata su Instagram, facendo una dedica del tutto inaspettata a una persona a lei speciale

Cecilia Rodriguez, come i più informati ricorderanno bene, sta trascorrendo questo periodo di quarantena per il coronavirus lontano dai suoi cari. La bella modella argentina, infatti, si trova con la famiglia di Ignazio Moser, suo compagno da ben due anni.

La sorella minore di Belen sembra però soffrire molto la lontananza e nelle scorse ore si è lasciata andare ad una dedica speciale per qualcuno che le manca davvero tanto. Chi? Il piccolo Santiago!

L’ex fidanzata di Francesco Monte sul suo profilo Instagram ha condiviso uno scatto che la immortala insieme al suo nipotino, rivelandogli (anche se non potrà leggere quelle parole visto che il piccolo non ha un profilo social suo, ma sicuramente Belen provvederà a fare da porta voce) di sentire profondamente la sua mancanza e di non vedere l’ora di averlo di nuovo tra le sue braccia.

La dedica di Cecilia Rodriguez al figlio di Belen e Stefano, come prevedibile, ha commosso tutti gli utenti della rete.

Cecilia Rodriguez emozionata: la dedicata al figlio di Belen e Stefano

Cecilia Rodriguez, nonostante in questo momento sia lontana dalla sua famiglia si ritiene fortunata a trascorrere la quarantena con Ignazio Moser, si è lasciata andare ad un’emozionante dedicata per Santiago, figlio di Belen e Stefano, emozionando tutto il suo pubblico.

“Mi manchi tanto Santiago” ha esordito Cecilia. “Mi manca guardare i tuoi occhi. Ascoltarti mentre fai tutti quei discorsi assurdi” ha scritto la bella modella argentina. “Mi manca riempirti di baci, come faccio sempre e spero di poterti abbracciare al più presto mio piccolo nanetto” ha proseguito la sorella minore di Belen.

“Tra pochi giorni si avvicina il tuo settimo compleanno” ha proseguito la compagna di Ignazio Moser, che pare stia pensando a diventare mamma per la prima volta. “Da quando sei arrivato nelle vite di tutti noi, non hai fatto altro che riempirci d’amore” ha continuato la dedica di Cecilia Rodriguez al piccolo Santiago. “Anche se non leggerai mai queste parole, sappi che ti amo da morire” ha concluso.

Le parole di Cecilia hanno profondamente colpito il popolo della rete e tutti noi siamo sicuri che Belen Rodriguez e Stefano De Martino leggeranno questa dedica al piccolo Santiago.