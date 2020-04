Amici 19 | Il pubblico del piccolo schermo è insorto contro la produzione a causa della messa in onda delle avances di Javier alla ballerina Virginia Tomarchio

Amici 19 si è contraddistinto dalle precedenti edizioni a causa delle numerose polemiche nate durante il corso delle puntate. Il pubblico del piccolo schermo, sin dall’inizio della fase serale, ha insinuato che la produzione avesse dimostrato dei favoritismi verso alcuni concorrenti a discapito di altri.

Questa volta i telespettatori non credono che la produzione abbia scelto di mandare in onda le immagini in cui si vede Javier che ci prova con Virginia Tomarchio, ex concorrente del programma e ballerina professionista, soltanto per mostrare ciò che è accaduto in queste ore nella scuola.

La Tomarchio, dopo la messa in onda della scena, ci ha tenuto a sottolineare che da parte sua, viste le numerose polemiche createsi a causa del flirt tra Valentin e Francesca Tocca, non c’è assolutamente nulla e che Javier si sarebbe fatto dei grossi film mentali, interpretando una realtà che non esiste.

Secondo il pubblico del piccolo schermo, però, la produzione non avrebbe dovuto mandare in onda queste immagini in quanto andrebbero a sfavore del ballerino, visto che vengono mostrati soltanto gli episodi “negativi” che riguardano lui e non anche quelli degli altri concorrenti.

Quel che è certo è che Javier ci ha provato con Virginia ad Amici 19 prima della finale, ma lei non vuole assolutamente saperne nulla.

Il pubblico di Amici di Maria De Filippi, che già si era scagliato contro la produzione a causa di una coreografia andata in onda settimana scorsa, ha trovato ingiusta la scelta di mandare in onda queste immagini su Javier Rojas.

Il motivo? I telespettatori sono convinti che queste scene abbiano lo scopo di favorire Nicolai, mettendo in cattiva luce Javier.

La produzione, dopo aver mandato in onda Javier che ci prova con Virginia, non è assolutamente intervenuta in merito alla polemica creatosi poco prima della finale. Anche perché, effettivamente, nei video in questione non c’è nulla che sembri andare contro Javier Rojas di Amici 19, visto che si intravede soltanto il suo interesse per la ballerina e che nel daytime viene sempre trasmesso ciò che avviene nel talent show di canale 5.

Intanto, nonostante una buona fetta di pubblico sia in rivolta, in molti sono curiosi di sapere chi vincerà Amici 19. Per quanto riguarda la sezione canto, in rete danno per scontato il trionfo di Gaia, visto che il suo ep si trova in cima alle classifiche musicali del bel paese.