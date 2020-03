Fabrizio Moro a Witty Tv, svela tutti i suoi talenti nascosti: “se so baciare? Diciamo che sono abbastanza passionale. La moto e la cucina sono le mie passioni dopo la musica e il cinema”.

Fabrizio Moro senza filtri. Il cantautore, ospite della seconda puntata del serale di Amici 2020, si racconta ai microfoni di Witty Tv svelando alcuni suoi talenti nascosti. Schietto e diretto, Moro tira fuori la parte divertente. Dietro l’aria da duro, si nasconde una persona vera, con un grande cuore, umile e sempre pronto a dire tutto ciò che pensa. Nel rispondere alle domande di Witty Tv, così, si mette totalmente a nudo.

Fabrizio Moro: “sono un tipo abbastanza passionale. Dopo la musica e il cinema, la cucina e la moto sono le mie passioni”

Con l’immancabile giubbotto di pelle, gli occhiali da sole, gli anelli e la sua canzone “Non mi sta bene niente” estratta dal suo ultimo album “Figli di nessuno” Fabrizio Moro svela i suoi talenti in poco meno di tre minuti. “Sai ballare?”, è la prima domanda che gli viene rivolta. “Assolutamente no, questa è una cosa che non mi appartiene nella vita”, risponde Fabrizio. “Sai baciare?”. “A questo non posso rispondere. Lo dovrei chiedere alle persone che ho baciato. Diciamo che sono abbastanza passionale”, risponde il cantautore.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Quando gli viene chiesto se sappia parlare in dialetto, Fabrizio Moro che ha origini calabresi, diverte il pubblico di Witty Tv provando a parlare calabrese. Poi aggiunge: “Mi viene istintivo parlare in dialetto. Io sono del sud. Non me ne vogliano i calabresi perchè ovviamente sono calabrese però vivo a Roma da un sacco di anni“, spiegando il suo accento romano.

Fabrizio, poi, svela di amare ridere con le persone e di saper raccontare le barzellette in base al suo umore. Quando gli chiedono se sappia disegnare o scolpire, risponde: “sono proprio scarso. Non so ballare, non so disegnare, non so scolpire”.

Poi svela le sue passioni: “la cucina mi riesce bene” – afferma svelando poi le sue specialità – “carbonara, gricia, fettuccine al ragù, risotti. La cucina è una cosa che mi fa staccare la testa. Siccome sto sempre con la testa sul lavoro quindi sono molto concentrato sulle cose che faccio giornalmente, questa è una delle poche cose che mi fa staccare completamente la testa insieme alla motocicletta. Andare in moto e cucinare sono le mie passioni più grandi dopo la musica e il cinema”, svela.

Moro, poi, racconta di aver imparato a fare i selfie, per la gioia dei suoi fans che sperano di ascoltare presto nuove canzoni dopo la pubblicazione della Poesia dell’amore ritrovato. Infine, alla domanda se sappia toccarsi il naso con la lingua, risponde: “ho la lingua abbastanza lunga, a proposito di baci”. Cliccate qui per vedere il video.