Fabrizio Moro sta per tornare con nuove canzoni? Il cantautore pubblica sui social un meraviglioso testo d’amore dal titolo “Poesia dell’amore ritrovato”.

Nuove canzoni di Fabrizio Moro in arrivo? A rispondere alla domanda che si fanno tutti i fans è lo stesso cantautore romano che, sui social, ha prima annunciato di essere a lavoro su nuove canzoni e poi ha pubblicato un bellissimo testo d’amore che, per i fans, potrebbe essere la sua prossima canzone.

Fabrizio Moro emoziona i fans: il testo di Poesia dell’amore ritrovato”

Pur essendo diventato social, Fabrizio Moro pubblica foto e video solo quando ha qualcosa da dire ai fans o per condividere con loro alcuni momenti delle sue giornate. Nelle ultime ore, però, il cantautore ha piacevolmente sorpreso tutti i suoi fans. Nella tarda serata di ieri ha pubblicato la foto che vedete qui in alto scrivendo “nuove canzoni nella stanza”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Questa mattina, però, ha deciso di colpire il cuore dei suoi fans condividendo un bellissimo messaggio d’amore. Il testo pubblicato su Instagram da Moro s’intitola “Poesia dell’amore ritrovato”:

Leggi anche—>Fabrizio Moro contro il bullismo per Noemi | “Non aver paura del rifiuto”

“I punti di riferimento non li trovo. Faccio cose impossibili o forse faccio cose probabili? L’amore ogni tanto arriva, oscilla nel vento di marzo pian piano. Sento il profumo del mio primo bacio, la sua essenza ma 30 anni dopo…l’erba fa uno strano effetto, l’erba da giardino, non quella da fumare… l’erba da giardino ha un odore magnetico, soprattutto quando si riaffaccia la primavera. Sento le tue mani, chiare… le vedo infrangersi su un punto interrogativo enorme. Sento il tuo sangue mentre ti osservo da lontano… hai qualche anno in più, ma sei bella.. troppo bella per uno che non ha ancora capito cosa ci sta a fare al mondo. Io sono così, mi perdo spesso… ti perdo spesso e poi ti ritrovo amore mio, l’importante è che ti ritrovo..sempre e comunque”.

Le parole di Fabrizio Moro stanno facendo sognare i fans che pensano che possa essere una nuova canzone. A distanza di quasi un anno dalla pubblicazione dell’album “Figli di nessuno”, uscito il 12 aprile e anticipato dalla canzone “Ho bisogno di credere”, pubblicata il 15 marzo, Moro tornerà presto con un nuovo lavoro?