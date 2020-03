Achille Lauro è stato stroncato da un esorcista a causa dei suoi eccentrici look e video clip, accusato di essere un imitatore del satanico

Achille Lauro è uno degli artisti rivelazione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Il giovane artista ha fatto discutere, forse più che per la sua musica, per i suoi eccentrici outfit. Outfit che non puntavano soltanto a stupire il suo pubblico, ma anche a lanciare forti messaggi contro gli stereotipi imposti dalla società.

Come ogni artista che rispetti, oltre ad avere un certo seguito, diventa bersaglio anche di numerose polemiche. Questa volta a parlare, come riportato da Bitchy F, è stato un esorcista che intervistato da In Terris, ha accusato il cantante di usare impropriamente i simboli religiosi.

Un esorcista ha accusato Achille Lauro di imitare gesti satanici attraverso la sua arte.

Esorcista si scaglia contro Achille Lauro: “Usa i simboli religiosi in modo sbagliato”

L’esorcista in questione si chiama Padre Francesco Bamonte e ha accusato Achille Lauro di usare in maniera impropria i simboli della religione cattolica.

In particolar modo Bamonte si riferisce all’ultima clip in uscita del cantante, nonché pezzo presentato a Sanremo, Me ne frego. Nel video in questione Achille veste i panni di Gesù Cristo ed Elena D’Amario della Madonna.

Secondo l’esorcista Elena, nel ruolo della Vergine Maria, sembrerebbe quasi posseduta, mentre si muove da un posto all’altro senza alcun senso. I corpi, degli altri attori presenti nella clip, completamente privi di abiti ed intenti ad avere un rapporto fisico multiplo, causerebbero la mancanza di rispetto della religione al fine di creare scalpore soltanto per avere una maggiore visibilità.

Achille Lauro non ha risposto alle accuse di satanismo, visto che secondo Bamonte il video in questione richiama le messe della chiesa della notte.

L’artista non ama concentrarsi sugli attacchi che, in maniera inevitabile, riceve quotidianamente, ma preferisce focalizzare le sue energie sulla sua musica. Anche se ha dovuto rimandare l’uscita del nuovo progetto a causa del coronavirus.

Achille, dal suo “debutto” a Sanremo ha sempre diviso il pubblico e reazioni del genere sono anche in parte comprensibili. L’importante, dopo di tutto, è che se ne parli.