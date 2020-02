Fabrizio Moro, il ritorno è ormai ufficiale. Il cantautore fa una richiesta ai fans sui social: “iniziate a preparare gli zaini”.

L’aveva annunciato a dicembre in occasione della partecipazione al Capodanno in musica ed ora Fabrizio Moro annuncia il suo grande ritorno live. Le data ancora non ci sono, ma le parole che il cantautore romano ha scritto su Instagram ha già scatenato l’entusiasmo dei fans.

Fabrizio Moro, il grande annuncio ai fans: “iniziate a preparare gli zaini, nuove notizie in arrivo”

Se la scorsa estate si è concesso una vacanza insieme ai figli dopo anni che non se ne concedeva una, l’estate 2020 sarà caratterizzata da un tour estivo di Fabrizio Moro. Dopo aver incantato i fans con un tour nei teatri durante il quale è stato inondato dall’affetto del suo popolo, il cantautore romano è pronto a tornare ad esibirsi dal vivo anche nei mesi estivi.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

I fans aspettano solo di conoscere le date, ma sono già pronti a seguirlo ovunque come dimostrano i numerosi commenti sotto l’ultimo post pubblicato da Moro su Instagram. Con un video girato durante uno dei suoi tanti live, Fabrizio ha chiesto ai fans di cominciare a preparare gli zaini in vista del suo grande ritorno.

“Sabato 15 febbraio in prima serata su Rai uno, nel programma “Una storia da cantare”, avrò l’onore di omaggiare uno dei nostri più grandi cantautori. Intanto, voi, iniziate a preparare gli zaini per tutto il “resto”… Nuove notizie in arrivo a breve. Vi abbraccio tutti. Ciao Fab”, scrive Moro.



“Notizia più bella non potevi darci. Facciamo partire il countdown”, “Ti aspettiamo”, “Già tutto pronto per tornare sotto il tuo palco”, “lo zaino è sempre pronto”, “Lo zaino è sempre pronto, tu esci le date che per tutto il “resto” ci pensiamo noi”, scrivono i fan.