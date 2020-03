Filippo Magnini assolto da doping racconta a Verissimo i suoi tre anni da incubo, e i progetti con la fidanzata Giorgia Palmas

Ora che l’incubo è finito, Filippo Magnini può pensare solo al prossimo matrimonio con Giorgia Palmas (a fine marzo) e a prendersi qualche rivincita. Dopo tre anni lcampione Filippo Magnini è riuscito a farsi assolvere definitivamente dall’accusa di doping anche dal tribunale sportivo e adesso racconta la sua battaglia a ‘ Verissimo‘. Tutto era cominciato nel 2017 quando improvvisamente il suo nome era stato accostato al doping. “Questa storia è finita bene, ma è stato un percorso delicato e doloroso per me e per chi mi è stato vicino”.

Ora ci vorrà del tempo per rimarginare la ferita anche perché in tutto questo tempo è stato trattato come se fosse un terrorista, l’hanno pedinato e intercettato ma alla fine ha avuto ragione lui. E adesso può pensare anche al futuro, magari ancora come atleta. Il tempo per riflettere con calma adesso ce l’ha.

