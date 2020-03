Meghan Markle a Londra è tornata con un sorriso radioso e la vittoria in tasca. Nonostante il tentativo di rispettare il protocollo reale in fatto di look, Meghan però è riuscita a sbagliare ancora una volta.

Per tutta la sua (breve) permanenza alla corte d’Inghilterra, Meghan Markle è riuscita a inanellare una serie di violazioni (vere o presunte) all’etichetta che da secoli regola l’abbigliamento delle nobildonne inglesi.

In alcuni casi, piuttosto che di leggerezza nei confronti dell’etichetta, Meghan ha dato l’impressione di macchiarsi dell’unica colpa del cattivo gusto: l’abito bianco doppio petto, che ha indossato per la presentazione di Archie subito dopo il parto, ad esempio, le stava malissimo.

Anche molto più di recente la moglie di Harry ha commesso qualche passo falso. La Markle si è infatti presentata ai fotografi con un look total brown e un’ascella pezzata che è stata una vera manna dal cielo per i fotografi e che è finita in prima pagina su moltissimi tabloid.

Per il suo ritorno in Inghilterra Meghan ha scelto un colore allegro e brillante e un look castigatissimo che, però, nascondeva qualche “terribile” difetto.

Meghan Markle a Londra in azzurro

Primo impegno ufficiale dopo quella che è stata definita Megxit, la visita dei Duchi di Sussex a Londra ha segnato un momento storico per la coppia, che ha dovuto affrontare gli inglesi per la prima volta dopo il suo addio alla famiglia reale.

Fortunatamente per tutti l’atmosfera è stata molto piacevole e la coppia non ha ricevuto alcuna contestazione, mostrandosi anche molto complice e affiatata.

La presenza di Meghan è riuscita a stemperare anche il malumore di Harry, che nei giorni trascorsi in Inghilterra senza la moglie era sembrato molto teso e nervoso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE => La storia di Harry e Meghan

Per comunicare anche visivamente l’idea di una coppia solida e felice, Harry e Meghan hanno deciso di coordinare i propri outfit, scegliendo entrambi di indossare l’azzurro e il blu.

A catturare l’attenzione dei fotografi e naturalmente degli appassionati di moda, è stato però il tubino azzurro di Meghan: classico e moderno, sobrio ma appariscente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meghan Markle 🔵 (@meghanmarkle_official) in data: 5 Mar 2020 alle ore 12:27 PST

La Duchessa ha sfoggiato l’abito della maison di Victoria Beckham abbinandolo a un paio di vertiginose décolleté blu scuro abbinate alla borsetta, da portare rigorosamente in mano come impone l’etichetta.

Non appena però Meghan si è voltata, offrendo le spalle ai fotografi, si è notata la lunga cerniera argentata che dalla base del collo scendeva fino all’orlo della gonna della Duchessa.

La mente di tutti coloro che sono appassionati di vicende reali è andata immediatamente al look di Pippa Middleton durante il Royal Wedding di William e Kate. All’epoca la bellissima sorella della sposa fece impazzire metà del mondo con un abito che seguiva come un guanto le curve dei suoi fianchi e che presentava una maliziosa fila di bottoncini che conduceva l’occhio a percorrere tutta la schiena di Pippa.

Un altro dettaglio che ha fatto storcere il naso a coloro che hanno guardato le fotografie dell’evento è stato che, mentre tutti intorno a lei indossavano cappotti o impermeabili, Meghan è scesa dall’automobile a maniche corte, senza indossare nemmeno una giacca.

A voler proprio pensar male si potrebbe dire che, indossando un cappottino di ordinanza, Meghan avrebbe nascosto il “lato migliore” del suo vestito, cioè quello che scintillava ai flash dei fotografi e che ha già fatto parlare moltissimo di sé.

Ancora una volta, pur dimostrandosi sempre leggermente inopportuna, Meghan ha dimostrato alla corona britannica giocare secondo le proprie regole e di avere un’ossessiva necessità di essere al centro dell’attenzione. L’esatto contrario, insomma, di quello che ci si aspetterebbe da una donna della famiglia reale che non sia la Regina.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.