La quarantena dovrà continuare? Ci sono attività lavorative che potranno riprendere? Quanto si protrarrà ancora l’emergenza? Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa per rispondere

Il Premier Giuseppe Conte questa sera in conferenza stampa via Facebook prova nuovamente a mettere chiarezza.

In vista della imminente proroga dello Lockdown sull’intero territorio nazionale, che in molti sostengono verrà allungato di due settimane, fino al 18 aprile, il Presidente del Consiglio fornisce alcuni chiarimenti e aggiornamenti sulla situazione del Paese e dell’emergenza Coronavirus in generale.

Giuseppe Conte in diretta per aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus

“Non siamo nella condizione di poter allentare le misure ristrettivi che abbiamo predisposto, non siamo nella condizione di alleviare i disagi.[…]

Si iniziano a vedere gli effetti positivi delle misure restrittive sin qui adottate.[…]

Ho appena firmato il nuovo dlcm che proroga l’attuale regime delle misure, così come sono tate disposte fino al 13 aprile.[…]

Se noi mettessimo di rispettare le regole, se iniziassimo ad allentare queste misure, tutti gli sforzi sin qui fatti sarebbero vani. […]

Non ci possiamo permettere che l’irresponsabilità di alcuni possa comportare un danno nei confronti di tutti e dobbiamo anche rispetto nei confronti di. coloro che addirittura rischiano la propria salute, come il personale medico. […]

La Pasqua è un momento di serenità, condivisione, amore e pace anche tra noi ma saremo purtroppo costretti ad affrontare anche questi giorni di festività con questo regime restrittivo. Questo sforzo ulteriore ci consentirà di valutare conio comitato tecnico scientifico una prospettiva. […]

La fase due è una fase di allentamento delle misure […] La fase tre sarà una fare di ricostruzione”

Interrogato dai giornalisti Conte sottolinea poi:

