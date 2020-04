Alleviare i dolori mestruali | abitudini sbagliate e consigli da seguire

Alleviare i dolori mestruali si può, se si seguono delle buone abitudini, in modo da affrontare al meglio quei giorni. Scopriamo come.

Il ciclo mestruale arriva in media ogni mese ad ogni donna, causando un malessere in generale, con intensità di dolori che cambia da donna a donna.

I dolori mestruali variano, ma spesso i fastidi sono comuni come: mal di schiena, crampi addominali, nausee, dolori addominali e mal di testa. Non tutte le donne hanno la stessa soglia di dolore, a volte questi dolori, diventano debilitanti. E’ importante affrontare i giorni del ciclo mestruale con serenità, senza ulteriore stress, magari adattando dei rimedi naturali per alleviare i sintomi fastidiosi.

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche consiglio su come comportarsi durante il periodo del ciclo mestruale, illustrandovi cosa si può fare e cosa no, prendendovi così cura di voi stesse, affrontando quei giorni con uno spirito del tutto diverso.

Ciclo mestruale: cosa fare per sentirsi meglio

Ogni mese quando arriva il ciclo mestruale, ci si sente debilitate, un pò giù e soprattutto stanche, ma ci sono dei consigli da seguire per affrontare il tutto con completa serenità. Ecco alcuni consigli utili durante questa fase.

Allontanare lo stress e l’ansia : basta rilassarsi, allontanando le preoccupazioni in modo da non aggravare ulteriormente i sintomi mestruali.

: basta rilassarsi, allontanando le preoccupazioni in modo da non aggravare ulteriormente i sintomi mestruali. Fare dei pediluvi: il pediluvio è un alleato per alleviare i crampi mestruali, basta sciogliere due cucchiai di senape in polvere in una bacinella con acqua calda, immergete i piedi in acqua per 15 minuti. Asciugate per bene, poi li massaggiate con il gel d’aloe vera.

il pediluvio è un alleato per alleviare i crampi mestruali, basta sciogliere due cucchiai di in polvere in una bacinella con acqua calda, immergete i piedi in acqua per 15 minuti. Asciugate per bene, poi li massaggiate con il gel d’aloe vera. Applicare una borsa dell’acqua calda sull’addom e: in questo modo si attenuano i dolori e si rilassano i muscoli addominali.

e: in questo modo si attenuano i dolori e si rilassano i muscoli addominali. Fare un bagno con sali: un bagno caldo aiuterà a rilassarsi, basta mettere in acqua il sale grosso integrale, 10 gocce di olio essenziale di lavanda per ogni 100 grammi di sale.

Massaggi specifici utilizzando gli oli essenziali : utilissimi per alleviare i dolori mestruali, quelli più consigliati sono: lavanda, maggiorana, geranio e camomilla. Basta diluire in una ciotola piccola, poche gocce dell’olio che avete scelto in un olio vegetale di base come l’olio di mandorle dolci o l’olio d’oliva. Applicate sui piedi, sulle gambe e sull’addome, fate dei massaggi circolari e noterete subito sollievo. Inoltre potete dire bye bye ai dolori addominale e alla sensazione di affaticamento.

: utilissimi per alleviare i dolori mestruali, quelli più consigliati sono: lavanda, maggiorana, geranio e camomilla. Basta diluire in una ciotola piccola, poche gocce dell’olio che avete scelto in un olio vegetale di base come l’olio di mandorle dolci o l’olio d’oliva. Applicate sui piedi, sulle gambe e sull’addome, fate dei massaggi circolari e noterete subito sollievo. Inoltre potete dire bye bye ai dolori addominale e alla sensazione di affaticamento. Fare un massaggio a basso ventre : può sembrare banale, ma conferisce un immediato sollievo ed attenua i dolori.

: può sembrare banale, ma conferisce un immediato sollievo ed attenua i dolori. Distogliere il pensiero dal dolore, concentrandosi su un’attività sportiva : come corsa, jogging, nuoto, acqua-gym, aerobica.

: come corsa, jogging, nuoto, acqua-gym, aerobica. Seguire dei corsi che rilassano la mente e il corpo come : yoga, pilates o qualsiasi altra forma di rilassamento.

: yoga, pilates o qualsiasi altra forma di rilassamento. Bere tisane o bevande calde

tisane o bevande calde Integrare nella dieta vitamine e sali minerali.

nella dieta Bere almeno 2 litri di acqua

Seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, assumendo questi alimenti: ortaggi, legumi, frutta, frutta secca, verdure a foglia verde. Provate a condire con spezie i vostri piatti, utilizzando lo zenzero, i semi di finocchio, il timo, i semi di lino, la cannella e i chiodi di garofano in polvere.

Scopri cosa non fare per intensificare i dolori mestruali

I dolori mestruali si possono attenuare, se seguite i nostri consigli, ma ci sono delle abitudini sbagliate che non fanno altro che peggiorare ed intensificare i dolori, scopriamo quali.

1- Indossare abiti stretti: come leggins, pantaloni molto aderenti, collant elastici e cinture strette, perchè potenziano solo i dolori e i crampi addominali.

2- Abusare con bevande alcoliche come: vino, vodka, whisky e birra, perchè l’alcol può aumentare la sensazione di gonfiore, che già è presente durante il ciclo.

3- Assumere diuretici: favorisce una maggior escrezione di sali minerali, salvo diversa indicazione medica.

4- Assumere bevande che contengono teina e caffeina

5- Non essere sedentari: purtroppo la sedentarietà, può aggravare il dolore addominale durante le mestruazioni, quindi causa un malessere ulteriore.

6- Non si deve fumare

7- Utilizzare assorbenti interni: si fa riferimento ad un utilizzo frequente, che potrebbe accentuare il dolore e la sensazione di fastidio.

9- Mangiare in modo sregolato, soprattutto alimenti ricchi in grassi e molto farciti e di difficile digestione, perchè potenziano il gonfiore addominale.