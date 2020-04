Francesca Tocca rompe il silenzio e sui social si lascia andare ad uno sfogo dopo le dichiarazioni dell’ex allievo di Amici, Valentin.

Francesca Tocca tocca a parlare e lo fa con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram. La ballerina di Amici, finita al centro del gossip per le dichiarazioni dell’ex allievo della scuola di Maria De Filippi Valentin, pubblica una foto scrivendo parole che esprimono ciò che sta provando in questo periodo.

Francesca Tocca torna a parlare dopo le dichiarazioni di Valentin: “ c’era un tempo sognato che bisognava sognare”

Bellissima, con una foto in cui appare di spalle, Francesca Tocca parla per la prima volta dopo le dichiarazioni, poi cancellate, con cui Valentin aveva parlato del loro rapporto. Dopo aver tolto il like all’ex allievo di Amici scegliendo la strada del silenzio, la Tocca, con poche parole, ha voluto lanciare un messaggio a tutti i suoi fans.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Dicono che c’è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c’era un tempo sognato che bisognava sognare”, scrive la ballerina ricevendo il like di fans e colleghe tra le quali Virginia Tomarchio e Giulia Pauselli che, nelle scorse ore, le aveva fatto una preziosa dedica.



Leggi anche—>Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati ad ottobre?

Valentin, nel frattempo, si consola con il suo gattino con cui si mostra sui social lanciando una frecciatina.

“L’ho trovato 4 anni fa in un sacchetto vicino a un bidone della spazzatura. Era appena nato e nemmeno gli occhi li aveva ancora aperti, l’ho portato a casa e da quel momento è diventato il mio piccolo leone. Purtroppo non riesce ancora a fidarsi della gente ….chissà come ma”.

Tra Valentina e la Tocca, dunque, non c’è più alcun tipo di rapporto?