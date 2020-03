“Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati ad ottobre”. nelle dichiarazioni di Valentin, però, c’è qualcosa che non torna.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sarebbero lasciati ad ottobre 2019. Ad affermarlo è Valentin, l’ex allievo di Amici 2020, protagonista del gossip per il suo rapporto con Francesca Tocca. Tuttavia, esaminando i profili Instagram della Tocca e di Todaro qualcosa non torna: ad ottobre scorso, infatti, sia Francesca che Raimondo hanno pubblicato la stessa foto di coppia in cui si mostravano sereni, felici e innamorati. Le parole di Valentin, dunque, corrispondono a verità?

“Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati ad ottobre”: ecco perchè le dichiarazioni di Valentin non tornano

Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, poi cancellate, Valentin ha confessato di essersi innamorato di Francesca Tocca svelando che il matrimonio della ballerina di Amici con Raimondo Todaro era finito da tempo. “Mi ha raccontato che già da ottobre si era lasciata con suo marito e che non c’era più niente tra di loro“, ha fatto sapere Valentin raccontando come è iniziata la storia con Francesca Tocca. Tuttavia, proprio ad ottobre, sia Raimondo Todaro che la Tocca pubblicavano la stessa foto in atteggiamenti amorevoli.

Il 22 ottobre 2019, Francesca Tocca, sul proprio profilo Instagram, pubblicava la foto che vedete qui in alto. Tra la ballerina e il marito Raimondo Todaro ci sono sguardi pieni d’amore e sul viso della ballerina appare un sorriso sereno. La stessa foto era stata pubblicata, lo stesso giorno, anche da Raimondo Todaro come potete vedere qui in basso.

Il maestro di Ballando con le stelle, oltre a pubblicare la foto sempre il 22 ottobre 2019, aveva dedicato delle splendide parole d’amore alla moglie. “Dopo 5 anni di matrimonio, quasi 10 di convivenza e 13 che ci conosciamo… ogni giorno che passa mi sembri sempre più bella”, aveva scritto. La Tocca e Todaro, dunque, si sono davvero datti addio lo scorso ottobre come ha svelato Valentin?