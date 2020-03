Valentin e Francesca Tocca stanno insieme dopo la fine del matrimonio di lei con Raimondo Todaro? L’ex di Amici vuota il sacco.

Valentin vuota il sacco e racconta tutta la verità sulla storia con Francesca Tocca. Dopo settimane di rumors, l’ex ballerino di Amici racconta di essersi innamorato di Francesca Tocca, ma di aver fatto un passo indietro mettendo al primo posto nella sua vita la famiglia. Stando a quello che scrive il ballerino, L’ex allievo di Amici e Francesca Tocca avrebbero avuto davvero una storia che, oggi, tuttavia, sarebbe finita per decisione di lui.

Valentin e Francesca Tocca, la verità di lui: “mi sono innamorato di una donna sposata, ma ho deciso di fare un passo indietro”

Non facendo più parte della scuola di Amici 2020 dopo il duro scontro con Maria De Filippi, Valentin ha deciso di raccontare tutta la verità sul suo rapporto con Francesca Tocca. Da settimane si mormora che tra i due sia nato un sentimento e il gossip si è scatenato dopo la notizia dea presunta fine del matrimonio di Francesca Tocca e Raimondo Todaro. Sommerso dalle domande dei fans, Valentin ha deciso di raccontare come stanno davvero le cose.

“Allora voglio chiarire una volta per tutte la situazione tra me e Francesca Tocca” – comincia così il suo discorso Valentin in una serie di storie pubblicate su Instagram – Negli ultimi giorni ho ricevuto un sacco di messaggi, in cui tanti mi dicono che ho rovinato una famiglia. Per me la famiglia è stata sempre molto importante e non vorrei mai fare una cosa del genere (ossia rovinare una famiglia). Con Francesca mi conosco da quando ho iniziato Amici (ottobre 2019). Quando sono andato a casa in Romania per le vacanze di Natale, prima del 25 dicembre, Francesca mi ha scritto per farmi gli auguri e da lì in poi abbiamo continuato a sentirci”, aggiunge l’ex di Amici.



Valentin, poi, svela che il matrimonio di Francesca Tocca sarebbe finito prima che iniziasse la loro frequentazione.

“Lei mi diceva che le mancavo tanto e non solo come ballerino, ma un po’ di più… Anche io sentivo la stessa cosa, però mi sembrava strano perché sapevo della sua situazione; tuttavia mi ha raccontato che già da ottobre si era lasciata con suo marito e che non c’era più niente tra di loro. Appena tornato in Italia a inizio gennaio ci siamo visti nei weekend tutte le volte che potevamo e così, piano piano, tra di noi si è creato un sentimento molto forte (per questo che avevamo quella confidenza nella sala da ballo)”.

Tra i due, così, sarebbe cominciate una vera e propria frequentazione a cui, tuttavia, Valentin ha deciso di rinunciare pur essendo innamorato.

“Chiedo scusa se mi sono innamorato di una persona sposata e, anche se so che soffriremo e saremo giudicati da tante persone, credo che questa sia la cosa più giusta da fare (cioè fare un passo indietro), perché alla fine di tutto la famiglia è la cosa più importante”, ha concluso il ballerino.



Come risponderà Francesca Tocca alle parole di Valentin? Confermerà tutto o darà una versione diversa?