Francesca Tocca e Valentin, il gossip continua dopo il serale di Amici 2020: Maria De Filippi allude, Raimondo Todaro lancia frecciatine.

La terza puntata del serale di Amici 2020 ha riacceso i riflettori su Valentin e Francesca Tocca, al centro del gossip nelle ultime settimane. Secondo alcuni rumors, tra la ballerina di Amici e il marito Raimondo Todaro ci sarebbe aria di crisi per il presunto flirt della Tocca con Valentin. A scatenare nuovi rumors è stata un’allusione in diretta di Maria De Filippi e una frecciatina di Raimondo Todaro su Instagram.

Amici 2020, Maria De Filippi caccia Valentin: Raimondo Todaro lancia frecciatine

Scontro tra Valentin e Maria De Filippi durante la terza puntata del serale di Amici 2020. Il ballerino, infastidito dai giudizi dei giudici, prima dell’ultima sfida, ha detto: “Nelle gare sono abituato a focalizzarmi sulla gara, qui ci focalizziamo su altre cose e non riesco a restare concentrato. Anche se dovessi vincere con Jacopo, io me ne vado. Anche perché prima era chiaro che Javier aveva ballato molto meglio di Nicolai”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.

Di fronte alle parole del ballerino, Maria De Filippi ha perso la pazienza: “io credo che tu valga, ma quando hai di fronte uno che dice ‘anche se vinco me ne vado’ per me puoi andartene. Qusto programma c’è da 20 anni. Sai perfettamente cosa fai e non mi fare entrare nei dettagli di come ti stai comportando. Ti stai comportando bene a lezione Valentin?“, ha chiesto la conduttrice.

Il ballerino non è stato in silenzio e ha prontamente replicato: “ora percè ho detto questa cosa entriamo in altri discorsi”. Maria De Filippi, però, ha chiarito le sue parole: “non sto parlando di quello che pensi tu Valentin, non mi appartiene e non lo farei mai. Sto parlando di Natalia Titova”.

Molti fans, però, hanno visto nelle parole della De Filippi un’allusione al gossip su Valentin e Francesca Tocca e poco dopo è arrivata la frecciatina di Raimondo Todaro che vedete qui in alto.