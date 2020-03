Amici 19 | Dopo la lite di Alessandra Celentano e Luciano Cannito, è intervenuta Rosella Brescia su Twitter, moglie del coreografo.

L’ultima puntata in onda di venerdì di Amici 19 ha decisamente sconvolto gli animi di tutti. Dal pubblico, che erano anni che non assisteva a una puntata ricca di colpi di scena come quella andata in onda ieri, ai suoi protagonisti, che non sono riusciti a gestire lo stress della gara, ma anche ai parenti dei giudici. Qualche esempio?

Rossella Brescia, moglie di Luciano Cannito e ballerina, ha commentato su Twitter la litigata che ha visto protagonisti suo marito ed Alessandra Celentano, che ha accusato il coreografo di essere una persona totalmente incompetente.

“Hai detto bene Alessandra: il mondo della danza lo sa!” ha scritto Rossella Brescia sulla lite di Alessandra Celentano e Luciano Cannito ad Amici 19. “Alessandra ha calunniato per difendersi, un atteggiamento decisamente poco elegante” ha concluso la ballerina, infastidita da quanto dichiarato in puntata dalla nipote d’arte.

Alessandra Celentano una furia con Luciano Cannito ad Amici 19: “Il mondo della danza sa!”

Ma cos’è successo che ha fatto scattare Rossella Brescia? Dopo che Javier ha abbandonato lo studio di Amici di Maria De Filippi, la maestra Alessandra Celentano ha attaccato Luciano Cannito, ma non solo.

La nipote di Adriano Celentano ha ribadito che il mondo della danza conosce perfettamente la differenza tra le sue doti artistiche e quelle del suo collega. Luciano ha ovviamente replicato, affermando che Alessandra non può di certo permettersi di giudicare le doti o le carriere artistiche altrui visto che a suo parere non avrebbe nemmeno una carriera.

“Se fossi in te starei zitto, che è meglio!” ha sbottato Alessandra Celentano ad Amici 19. “Tu manchi di educazione!” ha replicato Luciano Cannito. “Tu manchi di educazione, visto che sono una donna e mi stai mancando di rispetto!” ha concluso l’insegnante di danza classica, senza badare forse che è stata lei la prima ad attaccare il suo collega affermando che non ha una carriera e nemmeno le competenze adatte per svolgere il ruolo di giudice.

Una puntata difficile che ha visto anche la padrona di casa perdere la calma. Che cosa è successo? Maria De Filippi ha cacciato Valentin da Amici 19.

Una puntata decisamente difficile quella di ieri, che di certo non ha annoiato il pubblico.