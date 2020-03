Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati? Dopo i rumors delle ultime settimane, il settimanale Di Più pubblica le dichiarazioni degli amici.

Matrimonio finito tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro? La ballerina di Amici e il professionista di Ballando con le stelle, sposati e genitori della piccola Jasmine, hanno davvero deciso di separarsi? Dopo i rumors delle ultime settimane, il settimanale Di Più pubblica alcune dichiarazioni degli amici della coppia secondo cui Raimondo avrebbe già lasciato la casa coniugale.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro in crisi? Le parole degli amici della coppia

Continuano i rumors che vorrebbero Raimondo Todaro e Francesca Tocca in crisi. I pettegolezzi si sono scatenati per il rapporto tra la ballerina e Valentin, l’ex allievo di Amici che ha abbandonato la scuola dopo uno scontro con Maria De Filippi. Oggi, ad aggiungere dettagli ai rumors sono gli amici della coppia.

“Ormai hanno preso strade differenti e hanno deciso di andare a vivere in case diverse”,avrebbero raccontato persone vicine alla coppia di ballerini al settimanale Di Di Più.

Stando a quello che scrive il magazine edito da Cairo Editore, tra la Tocca e Todaro, la coppia sarebbe scoppiata lo scorso dicembre ed oggi il ballerino di Ballando con le stelle avrebbe già lasciato la casa in cui viveva con la moglie e la figlia.

“Alla fine di dicembre, nonostante il tentativo di salvare il matrimonio pensando alla loro bambina, si è arrivati alla rottura. All’inizio, almeno da parte di Todaro, c’era la volontà di riaggiustare le cose ma poi non è stato possibile e lui se ne è andato di casa”, avrebbero dichiarato gli amici dei ballerini. “Oggi Raimondo è amareggiato”, avrebbero aggiunto.



Sia Todaro che la Tocca non hanno nè confermato neè smentito gli ultimi gossip. I due ballerini, però, non si sono più mostrati insieme. Se ieri è stato Todaro a pubblicare su Instagram delle storie in cui si mostrava insieme alla figlia, oggi è stata la Tocca a condividere dei video in cui si diverte a dipingere con la bambina.