Scopri più di 20 preparazioni, dalle più semplici alle più originali che hanno come ingrediente principale il cioccolato.

Il cioccolato è un alimento ricco di proprietà e amato da grandi e piccini. Ottimo da mangiare anche da solo, in cucina si presta a diversi tipi di lavorazioni, facendo da protagonista o da ospite speciale a ricette di ogni tipo. Scopriamo quindi alcune tra le ricette più allegre, golose e particolari che comprendono questo prezioso ingrediente.

Oltre 20 ricette con il cioccolato

Il cioccolato è un alimento ricco di gusto e di proprietà. Se consumato fondente al 75% il cioccolato è un super cibo che fa bene all’organismo mentre nelle altre versioni resta uno degli ingredienti più amati per dolci di tutti i tipi. Ottimo da mangiare anche quando si è a dieta, è uno degli alimenti in grado di mettere tutti d’accordo.

Per questo motivo oggi, noi di CheDonna.it abbiamo messo insieme per voi più di 20 golose ricette da poter riproporre facilmente a casa per gustare il cioccolato in tutte le sue declinazioni. Pronti per questo viaggio nel gusto?

1 – Biscotti con gocce di cioccolato

Si tratta di biscotti semplicissimi da realizzare e che necessitano di solo 4 ingredienti. Ottimi da gustare in ogni momento della giornata, sono fragranti e golosi grazie alle gocce di cioccolato che gli danno spessore, rendendoli più allegri e adatti a tutti i palati. (Clicca qui per la ricetta)

2 – Tarte Robuchon

Una crostata storica e prelibata che nonostante le apparenze è semplice da preparare. Inventata dallo chef francese Joel Robuchon necessita di pochi ingredienti dai quali partire per un insieme di sapori sapientemente mixati ed in grado di dar vita ad un dolce che sarà difficile da dimenticare. (Clicca qui per la ricetta)

3 – Torta cioccolato e cachi senza burro

La pasticceria può essere sia sana che golosa e questa torta ne è un chiaro esempio. Morbida e gustosa è realizzabile senza burro e con ingredienti sani e ricchi di sapore come il cioccolato ed i cachi, perfetti per darle la giusta dolcezza in modo sano e di grande effetto. (Cicca qui per la ricetta)

4 – Torta con ceci e cioccolato

Un’altra ricetta sana e molto particolare è quella della torta a base di ceci e cioccolato. Perfetta per chi ama sperimentare in cucina e per chi, amando mangiare dolci ogni giorno, preferisce puntare anche su preparazioni sane senza per questo rinunciare al gusto. (Clicca qui per la ricetta)

5 – Torta cioccolato e albicocche

Ottima per le prime giornate calde, la torta al cioccolato e albicocche da vita ad un dolce soffice e fresco da mangiare insieme al gelato o da gustare durante il giorno, insieme ad una tazza di tè. La ricetta semplice e veloce ne fa un dolce da scegliere in ogni momento e da gustare anche a colazione. (clicca qui per la ricetta)

6 – Torta pere e cioccolato senza lievito

Questa torta si presta particolarmente a chi ha problemi con i lievitati. La ricetta, infatti, non prevede l’uso del lievito e comprende pochi ingredienti sani e facili da reperire. Il tutto per una torta intramontabile e che piace a grandi e piccini. (Clicca qui per la ricetta)

7 – Il salame al cioccolato

Dolce famosissimo per via della sua particolare forma, il salame al ciccolato si presta sia sotto le feste che in giornate normali. Perfetto per portare allegria alla giornata, è semplice e divertente da preparare e ottimo da gustare, sopratutto se in casa si hanno dei bambini. (Clicca qui per la ricetta)

8 – Crostata di girelle con cuore di cioccolato

Si tratta di una torta bicolore, molto semplice da realizzare ma di grande effetto. Sotto una superficie di golose girelle bicolore nasconde infatti un cuore di cioccolato tutto da gustare. (Clicca qui per la ricetta)

9 – Tiramisù light

Un dolce intramontabile che è possibile realizzare anche in versione light. Perfetta per chi è a dieta ma non vuole rinunciare a mangiare qualcosa di buono ed in grado di portare allegria. Il tal senso, il tiramisù si presta davvero bene, donando un piacevole intramezzo goloso ma con la metà delle calorie. (Clicca qui per la ricetta)

10 – Budino al cioccolato

Si tratta di una delle preparazioni più famose di sempre e che è facilissimo rifare anche a casa. Un modo per passare il tempo preparando qualcosa di buono. Il budino al cioccolato è ottimo sia da solo che all’interno di crostate golose. (Clicca qui per la ricetta)

