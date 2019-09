Cucina sana: torta di ceci e cioccolato-VIDEO

Un dolce a base di legumi davvero gustoso. Una torta con ceci e cioccolato che non prevede l’utilizzo di nessun tipo di farina che conquisterà tutti al primo assaggio.

Una torta davvero particolare a base di ceci e cioccolato, perfetta per chi non vuole consumare dolci classici a base di farina, e per chi ama sperimentare ricette nuove che stupiranno per la loro bontà.

Preparare la torta ceci e cioccolato sarà davvero semplice ed inusuale, ma il risultato sarà davvero goloso, perfetto per una colazione, una merenda o da servire per un tea con le amiche.

Come preparare la torta di ceci e cioccolato, il video tutorial

Per preparare la torta di ceci e cioccolato, avrete bisogno di:

140 grammi di ceci cotti

15 grami di cacao

2 uova

1pizzico di sale

70 grammi di zucchero di canna

30 ml di olio

scorza d’arancia

50 grammi di cioccolato fondente

essenza di vaniglia

La prima cosa da fare sarà quella di frullare i ceci con l’olio e le uova creando un impasto cremoso. Poi in una ciotola aggiungere alla crema di ceci, lo zucchero di canna, il cacao, la scorza d’arancia e l’essenza di vaniglia. Poi tritare il cioccolato fondente e aggiungere le scaglie ottenute o delle gocce di cioccolato fondente all’impasto. Inserire tutto in una teglia foderata di carta da forno e infornare a 180 gradi a forno ventilato per circa 30 minuti. I ceci potranno essere sostituiti con altri legumi, ad esempio i fagioli neri o cannellini. Non vi resta che seguire il video tutorial!

