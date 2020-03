Biscotti con gocce di cioccolato con soli 4 ingredienti

I biscotti con gocce di cioccolato, si preparano in fretta, bastano solo 4 ingredienti, perfetti da servire a colazione o come spuntino pomeridiano.

I biscotti con gocce di cioccolato, si preparano con pochi ingredienti e in poco tempo. Una ricetta davvero veloce da realizzare, utile quando avete poco tempo a disposizione, ma volete accontentare i più piccoli. Non solo, sono pochi ingredienti, si preparano solo con lo zucchero di canna, l’uovo e il burro di arachidi, poi si aggiungono le gocce di cioccolato. Il burro di arachidi è in grado di conferire la giusta consistenza sia all’impasto che al biscotto finito. Potrete gustarli al mattino a colazione accompagnati da una tazza di latte o tè, oppure il pomeriggio come spuntino. Dopo la cottura in forno li potete conservare in un contenitore di latta o sotto una campana di vetro per un massimo di 5 giorni.

Biscotti con gocce di cioccolato Per preparare questi fragranti e golosi biscotti con gocce di cioccolato, non è difficile basta avere solo 4 ingredienti e il gioco è fatto. Potete anche provare a sostituire le gocce di cioccolato con mandorle e nocciole tritate grossolanamente. Vediamo come realizzarli, seguendo passo passo la ricetta. Ingredienti per 14 biscotti 100 g di Burro di arachidi

85 g di Zucchero di canna

1 Uovo

70 g di Gocce di cioccolato fondente

Preparazione

Per preparare i biscotti con le gocce di cioccolato, iniziate a mettere in una ciotola lo zucchero di canna, le uova e montate con le fruste elettriche, il composto dovrà risultare spumoso e chiaro. Aggiungete il burro, continuando a lavorare, non appena l’impasto risulterà omogeneo, aggiungete le gocce di cioccolato e mescolate.

Rivestite una leccarda da forno con carta forno, trasferite il tutto in un sac-à-poche con bocchetta liscia. Spremete per creare dei biscotti, che dovranno avere un diametro di circa 2,5 cm, così ne otterrete circa 14, fate dei dischi della stessa dimensione. In questo modo garantite la cottura omogenea di tutti i biscotti.