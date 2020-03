Coronavirus | Madonna manifesta la sua vicinanza: “Let’s all rise up”

Anche la star internazionale Madonna ha voluto far sentire la propria vicinanza a l’Italia che in questo periodo continua a vivere una situazione drammatica a causa dell’epidemia da Coronavirus

Quella del Coronavirus è una questione che ha coinvolto tutto il Mondo e non solo per la portata rilevante che questa pandemia ha assunto in vari paesi. Nello specifico, sono stati in molti anche coloro che pur non vivendo direttamente gli effetti deleteri di questo virus, hanno deciso di mostrarsi solidali nei confronti dell’Italia che è uno dei paesi più attaccati dal Covid-19. Tra le voci che si sono unite al coro solidale nei confronti di noi italiani, non possiamo non annoverare quella della star internazionale Madonna.

La cantante, sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video in cui si sente intonare un motivetto molto significativo: “All rise up”. Tutti si rialzeranno quindi, nonostante in questo momento sono schiacciati dal peso di una situazione tragica come quella che ha causato il Coronavirus. È questo il modo di Madonna di manifestare la sua vicinanza a noi italiani e questo video ha già fatto il giro del web diventando virale

Coronavirus | Madonna solidale con gli italiani attraverso un video

Sono state diverse le personalità che in questo momento così difficile per l’Italia, oppresso dal Coronavirus, hanno mostrato una grande solidarietà e vicinanza. Sharon Stone, ad esempio, ha registrato un video in cui, in maniera particolarmente accorata, si definisce vicina agli italiani che in questo periodo si trovano a fronteggiare un’emergenza abbastanza grave.

A lei ha fatto eco anche Madonna, che attraverso un video sul suo profilo Instagram in cui si sente intonare il motivetto “All rise up”, ha voluto mostrare la su vicinanza e solidarietà a noi italiani. In realtà, tante altre star internazionali si sono attivate anche per aiutare economicamente l’Italia. È il caso della cantante Dua Lipa che ha preso parte con una donazione alla raccolta fondi per combattere il Coronavirus, messa su da Fedez e Chiara Ferragni, che è riuscita a raggiungere la cifra di oltre 4 milioni di euro.

Il gesto di Madonna non è altro che un eco dei tanti cori e manifestazioni di solidarietà che gli italiani stanno mettendo in atto in questi giorni, attraverso l’organizzazione di flashmob e tante altre iniziative.

