Francesca Tocca, la reazione dopo le parole di Valentin che ha parlato della loro storia: la ballerina reagisce sui social mentre lui cancella tutto.

Come ha reagito Francesca Tocca di fronte alle dichiarazioni di Valentin che, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram e poi cancellate, ha parlato della loro frequentazione? La risposta arriva direttamente dai social dove Francesca, pur non commentando le parole dell’ex allievo di Amici, avrebbe manifestato il proprio disappunto attraverso un gesto.

Francesca Tocca smette di seguire Valentin su Instagram: lui cancella le sue dichiarazioni

Valentin, dopo aver confermato di aver avuto una frequentazione con Francesca Tocca, ha cancellato le storie che aveva pubblicato su Instagram. Le sue dichiarazioni, però, hanno fatto molto rumore e non avrebbero fatto piacere a Francesca Tocca che, come fa sapere il portale Gossip e Tv, avrebbe smesso di seguirlo su Instagram.

La ballerina di Amici, tuttavia, non ha commentato le parole di Valentin secondo il quale il matrimonio della Tocca con Raimondo Todaro sarebbe finito ad ottobre. Se, dunque, Francesca preferisce la strada del silenzio, la collega Giulia Pauselli ha pubblicato su Instagram una storia che potrebbe essere riferita proprio alla situazione che sta vivendo la Tocca.

Giulia Pauselli, ballerina professionista di Amici di cui è stata anche un’allieva nonchè fidanzata di Marcello Sacchetta, su Instagram ha pubblicato una storia che potrebbe riferirsi al gossip che è scoppiato nella scuola di Maria De Filippi.

Come potete vedere dalla foto qui in alto, Giulia Pauselli ha pubblicato un estratto della canzone di Mia Martini “Gli uomini non cambiano” e poi ha scritto: “sarai tanto grande fuori, ma così piccolo dentro. Eri mio fratello, io ci credevo”.

Poi ha aggiunto un’altra storia pubblicando un articolo in cui si parla del reato di diffamazione.